Обменялись приглашениями: Зеленский ждет Лукашенко в Житомире

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в октябре посетить Житомир. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

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Согласно сообщению, размещенному на сайте белорусского главы, между Зеленским и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Глава Белоруссии поздравил Зеленского «с успешным проведением политических кампаний» и пожелал ему успехов в дальнейшей работе, в частности, в «формировании органов власти».

«Владимир Зеленский еще раз пoдтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белoрусского государства, посетить Украину в рамках II Фoрума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в oктябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги. В то же время президент Белоруссии отметил высокую эффективность и экономическую пользу этого мероприятия для обеих стран, обратив внимание на то, что является инициатором и соавтором международного форума.

Пресс-служба белорусского главы также отметила, что Владимир Зеленский в разговоре с Лукашенко подробно рассказал о нынешней ситуации в юго-восточной части Украины и поблагодарил президента Белоруссии за то, что он предоставил действенную переговорную площадку для проведения встреч для урегулирования конфликта в Донбассе. Зеленский также поблагодарил своего собеседника за то, что Белоруссия принимает участие в разрешении вооруженного противостояния на Украине и играет в этом процессе определенную роль.

Лукашенко заверил президента Украины в том, что «Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе, и Украина всегда может рассчитывать на Белоруссию как страну — приверженницу мирных инициатив и процессов», отметили в пресс-службе.

Отдельной темой переговоров стали вопросы экономического характера. Так, по информации пресс-службы белорусского лидера, главы государств обсудили экономическое взаимодействие Белоруссии и Украины, торговлю, «в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства». В обсуждении этого вопроса Лукашенко и Зеленский обратили особое внимание на «ход уборочной кампании в обеих странах». Кроме того, во время телефонного разговора они отдельно затронули «взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере».

«Владимир Зеленский также поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что на Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Александр Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

В заключении разговора Лукашенко пригласил украинского лидера приехать в Белоруссию «в любое время и в любом формате», на что Зеленский, по данным пресс-службы, принял это приглашение «с удовольствием».

Ранее на встрече с главой представительства Евросоюза в Белоруссии Андреа Викторином Александр Лукашенко призвал Брюссель поспособствовать стабилизации украинского кризиса.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — приводит слова белорусского лидера «Sputnik Беларусь».

По словам главы республики, Европейский союз ответственен перед Киевом, потому что украинские власти ориентируются на Европу, а не на Белоруссию, Россию или на другое государство.

«ЕС сказал «а», должен сказать «б», если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — уверен Лукашенко. Он также обратил внимание на то, что прошедшие украинские выборы, как президентские, так и парламентские, разрешили вопрос, связанный с властью в стране.