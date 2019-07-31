«Имею право»: как Климкин кидал бумаги на встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг сообщения украинских СМИ о якобы имевшей место ссоре с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите «нормандской четверки» в 2016 году. Об этом Климкин заявил в интервью изданию «Укринформ».

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — сказал глава украинской дипломатии.

По словам Климкина, право на эмоции — «настоящие эмоции» — имеет любой человек. При этом он добавил, что продолжает жать руку Лаврову на встречах. Глава МИД Украины добавил, что «понимает необходимость разговора для представителей двух стран».

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В июле украинские СМИ сообщали, что мартовская встреча «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия — «Газета.Ru») закончилась перепалкой между Лавровым и Климкиным.

Российский и украинский министры иностранных дел регулярно встречаются на полях международных саммитов, обсуждая проблемы в отношениях между двумя странами. Как сообщает НСН, в основном Лавров и Климкин обсуждают обмен военнопленными в Донбассе (идти на переговоры с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Киев отказывается), а также обмен заключенными, находящимися в российских и украинских тюрьмах.

«Обсудили в том числе вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе», — заявлял Лавров после встречи с украинским коллегой летом 2018 года в Берлине.

Впрочем, Климкин не только регулярно критикует Россию, не стесняясь в выражениях, но и на процесс переговоров смотрит скептически. В феврале прошлого года глава МИД Украины заявил, что «прорыва» от встречи «нормандской четверки» в Мюнхене не ожидает, передает ФАН.

«Честно скажу, какого-то прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить на РФ как только можно», — сказал он.

В итоге встреча в Мюнхене так и не состоялась. Глава МИД России Лавров объяснил это тем, что его немецкого коллегу Зигмара Габриэля вызвали в Берлин.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский в третий раз обратился к депутатам Верховной рады с просьбой безотлагательно рассмотреть увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Между Зеленским и Климкиным ранее возник служебный конфликт — президент призвал премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины к дисциплинарной ответственности. Ранее российская сторона направила украинскому внешнеполитическому ведомству ноту с предложением по урегулированию конфликта, связанного с незаконным пересечением госграницы России в Керченском проливе.

Климкин посчитал, что российские власти пытаются заставить Киев признать «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Министр отметил, что Украина не намерена действовать «в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России».

Между тем президент Украины не знал ни о дипломатической ноте России, ни об ответе украинского МИД. Это вызвало его недовольство — Зеленский обвинил Климкина в непрофессионализме и саботаже деятельности президента.

Обмен «политзаключенными» остается для Москвы и Киева вопросом по-прежнему неразрешенным. В тюрьмах двух стран после 2014 года томятся несколько десятков узников.

Киев готов обменять руководителя РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот обмен «должен стать первым шагом доброй воли.

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила в ответ на слова Зеленского, что люди не должны попадать в «обменный фонд». Сам украинский лидер при этом отметил, что Сенцов — не разменная монета. «Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных», — подчеркнул президент Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под ареста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации российско-украинских отношений.

В марте представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле «19 на 72», а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян. Москва на предложение украинской стороны не ответила.