«Президент приглашен»: Зеленский получил трибуну ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский официально приглашен на Генассамблею ООН в качестве выступающего на дебатах мировых лидеров, которые пройдут в сентябре в Нью-Йорке. Об этом рассказал агентству УНН член постоянного представительства Украины при организации Олег Николенко.

«Да, президент приглашен», — так ответил Николенко на вопрос, примет ли президент участие в дебатах.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович сказал, что в ООН может появиться должность специального посланника генерального секретаря организации по делам Украины.

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«Пока это не принято, но эта дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение», — рассказал Чапутович в интервью порталу Onet.pl.

По словам министра, польская сторона активно работает в этом направлении и стремится поддержать усилия Зеленского в проведении реформ на Украине.

По мнению Чапутовича, основной задачей спецпредставителя ООН по Украине станет разрешение вооруженного конфликта на юго-восточной части страны, так как нормандский формат «не принес удовлетворительных результатов, а Россия не выполняет минские соглашения».

«Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы», — предположил глава МИД Польши, вспомнив недавнее предложение украинского лидера привлечь к переговорам «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, еще представителей США и Великобритании.

Всего на трибуну Генеральной ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября этого года для общеполитических прений высокого уровня поднимутся лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел, передает ТАСС.

Согласно предварительной программе, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, выступление которого запланировано на 28 сентября. Издание отмечает, что в этом месяце председательствовать в Совете безопасности ООН будет Россия. Благодаря этому Лавров сможет выступить в качестве «ведущего» на заседании Совбеза. Кроме того, в планы российской стороны входит проведение двух встреч СБ ООН, однако их темы еще не определены, передает агентство.

Среди стран, лидеры которых будут участвовать в международных дебатах, в программе значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Украина, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

Как отмечает ТАСС, 24 сентября, в преддверии начала дебатов, свое обращение к Генассамблее произнесет генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. За ним скажет приветственное слово председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Первым традиционно с 1946 года выступает глава Бразилии, после него в этом году на трибуну поднимется лидер принимающей страны — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Агентство отметило, что план выступлений пока примерный, так как, по заявлению канцелярии генсека ООН, в него могут быть внесены изменения к моменту начала общеполитической дискуссии.

Генассамблея — возможность для лидеров стран провести встречи, которые могли планироваться долгое время. Так, не исключена встреча главы США и его иранского коллеги Хасана Роухани. ТАСС отмечает, что год назад иранские СМИ утверждали, что американская сторона якобы на протяжении двух лет добивается встречи с ним. Тем не менее, как ранее подчеркнул сам глава Ирана, встреча не состоится, если она будет навязана ему силой со стороны США.

Между тем КНДР, согласно программе, будет представлена на Генассамблее министром иностранных дел страны Ли Ён Хо, выступление которого запланировано на 28 сентября. Однако эксперты предполагают, что, возможно, в Нью-Йорк приедет и сам глава государства. О том, что в дебатах будет участвовать глава внешнеполитического ведомства КНДР ранее сообщала газета Yomiuri shimbun. Отмечается, что в прошлом году Ли Ён Хо провел встречу с госсекретарем США Майклом Помпео.