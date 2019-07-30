«Шансы были»: Порошенко нашел виновных в провале на выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью газете «Украинская правда» прокомментировал итоги внеочередных выборов в Верховную раду. По его словам, партия «Европейская солидарность», лидером которой он является, показала плохой результат из-за действий других политических сил.

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«У нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любой другой мотивацией, пошли, и 15-20% голосов было рассеяно», — заявил Порошенко.

По мнению экс-лидера Украины, данные партии могли объединиться с «Европейской солидарностью» — тогда его политическая сила могла бы претендовать на второе место по итогам выборов в Раду.

«У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально. Речь идет о том, что в программных положениях резких различий не было», — добавил бывший президент.

Он также отметил, что предлагал объединить усилия партиям «Самопомощь», «Украинская стратегия» премьер-министра Владимира Гройсмана и «Свобода», но представители политических сил отказались от поддержки.

«В угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или «Слуге народа» или «Оппозиционной платформе — За жизнь», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, бывший президент Украины считает, что во время предвыборной кампании против «Европейской солидарности» были направлены действия полиции и «организованных групп» внутри страны. Однако Порошенко не уточнил о каких именно группах идет речь.

В то же время специалисты скептически относятся к заявлению экс-президента о причинах его поражения. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, объединение «Европейской солидарности» с другими партиями не повлияло бы на итоги выборов.

«Он во втором туре президентских выборов получил почти 25%, но это ничего не изменило. И 25%, и 8% — это в одинаковой мере является приговором тому курсу, который Порошенко осуществлял пять лет. И я думаю, что подавляющее большинство украинцев считает, что этому курсу пора положить конец», — заявил Брутер в эфире радио Sputnik.

Несмотря на то, что «Европейская солидарность» проходит в новую Раду, эксперты считаю результат партии личным провалом Порошенко. По словам члена итальянской партии «Лига» Джианматтео Феррари, бывший украинский лидер продолжает «терпеть поражение» на Украине.

«Это очередное поражение Порошенко и его партии показывает, что украинский народ устал от бессмысленной политики, подразумевающей, что «брат идет против брата», я имею в виду абсурдную войну в Донбассе, ставшую результатом переворота на майдане в 2014 году», — цитирует слова Феррари РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский будет более рассудительным и не станет повторять ошибок Порошенко.

Внеочередные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. После обработки 100% голосов в Верховную раду прошли пять партий.

Первое место в списке занимает «Слуга народа», партия президента Украины Владимира Зеленского получила 43,16% голосов избирателей. Политическая сила может рассчитывать более чем на 250 мест в парламенте.

На второй строчке «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия Юрия Бойко набрала 13,05% голосов и может получить 43 мандата.

Тройку лидеров замыкает «Батькивщина» Юлии Тимошенко с результатом в 8,18% голосов. Партия может получить около 26 кресел в новой Раде.

Четвертое место занимает «Европейская солидарность», которая набрала 8,1% голосов избирателей. Согласно этим результатам, партия Порошенко может получить около 25 мандатов.

На пятом месте «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, партия набрала 5,82% и может получить примерно 20 мест в Верховной раде.