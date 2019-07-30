Безумная идея: Захарова удивилась планам Киева по «русскому каналу»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивлена идеей новых украинских властей запустить вещание всемирного русскоязычного телеканала. Как сообщает РИА «Новости», Захарова напомнила о «языковом законе», действующем на Украине.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — возмутилась представитель МИД.

Захарова добавила, что идея убеждать защитников русского языка на Украине «в их неправоте» с помощью русскоязычного канала «безумна».

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«Происходящее настолько невероятно, что история более напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — подчеркнула она.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в информационной борьбе.

По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму, которые Киев считает оккупированными Россией. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ бороться за умы и сердца российских граждан.

Он добавил, что команда Зеленского считает, что новый телеканал должен быть собственностью украинского государства. Тем не менее, ведутся переговоры с рядом частных каналов для трансляции «наиболее классного контента».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ФАН заявил, что планы украинской администрации создать русскоязычный канал для ведения «борьбы за умы» потерпят крах.

«Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам», — подчеркнул он. По словам сенатора, перед Украиной в преддверии зимы стоят совершенно иные проблемы и задачи.

Кроме того, он добавил, что жители России — целевая аудитория телеканала — будут критически относится к информации, транслируемой подобным СМИ.

В конце мая Захарова уже подвергла критике закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах, принятый ранее Верховной радой и подписанный Петром Порошенко в последнюю неделю своего президентства.

«Одиозный закон о языке никому, кроме крайних националистов, не нужен», — заявила представитель российского МИДа.

15 мая, буквально в последние дни пребывания на посту президента, Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Согласно документу, украинцы обязаны использовать его практически во всех сферах жизни, в том числе в магазинах и кафе. Против этого законопроекта выступали российские политики, считая его дискриминирующим права русскоязычного населения.

«Он [документ] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Впрочем, уже сейчас власти Украины занялись работой над ошибками — верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер рассказал, что его ведомство вместе с украинским министерством культуры разрабатывает поправки к закону о государственном языке.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а <...> через наказания», — заявил Заньер.

По его словам, при составлении законопроекта также не проводились консультации с представителями нацменьшинств.