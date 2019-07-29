«Несвойственные функции»: СБУ лишится части полномочий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в интервью «24 каналу» заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского готовит проект по реформе Службы национальной безопасности (СБУ).

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — сказал Данилюк.

По его словам, данную инициативу поддерживают международные партнеры Украины. Он также добавил, что реформа предусматривает лишение СБУ функций, которые ей «несвойственны».

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«Борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей, — экономика, борьба с коррупцией — это искусственные временные функции, которые нужно убирать», — подчеркнул Данилюк.

Разработкой законопроекта по реформе СБУ занимается специальная группа, процесс идет «быстро», отметил секретарь СНБО.

Решение офиса Зеленского относительно реформирования СБУ эксперты трактуют неоднозначно. По мнению политолога Александра Асафова, анонс реформы ведомства можно отнести к ряду популистских заявлений.

«Думаю, что это одно из ряда популистских заявлений, которые должны демонстрировать, что при новой команде все будет иначе, чем при старой. По сути, содержания тут немного, и, видимо, будет усилена какая-то еще одна институция — отдельная экономическая спецслужба, для того чтобы сосредоточить контроль за экономическими процессами в руках новых людей», — цитирует слова Асафова RT.

СБУ не может не беспокоить новые власти Украины, учитывая, что ее сложно поставить под контроль, добавил эксперт. Он также отметил, что команда Зеленского может начать «плодить новые спецслужбы» и «выключать» старые ведомства. Подобным занималась администрация бывшего украинского лидера Петра Порошенко, подчеркнул Асафов.

В то же время, предстоящая реформа СБУ может привести к превращению СБУ в инструмент «политических репрессий». Об этом заявил аналитик, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«СБУ может стать новым карательным аппаратом, ведь, как мы успели узнать за последние пять лет, любого человека можно обвинить в сепаратизме, шпионаже, работе на «клятых москалей».

В этом случае она будет чисто политическим инструментом для решений возможных проблем Зеленского и тех кураторов, которые за ним стоят», — цитирует слова Безпалько ФАН.

Между тем, перестановки в СБУ начались буквально сразу после инаугурации Зеленского. В частности, украинский лидер сменил главу ведомства Василия Грицака, который подал в отставку после избрания Зеленского президентом Украины. Исполняющим обязанности руководителя СБУ был назначен Иван Баканов, который является другом детства Зеленского и также возглавлял его штаб во время президентских выборов.

В то же время, Зеленский сменил заместителей руководителя Службы безопасности Украины и начальника главного следственного управления ведомства. Замглавы СБУ стали Анатолий Дублика, Анатолий Калюжняк и Александр Карпенко, а пост начальника главного следственного управления занял Богдан Тиводар. При этом Калюжняк работал в руководстве СБУ с 2010 по 2013 год — при президенте Викторе Януковиче.

Кроме того, перестановки коснулись и региональных отделений СБУ. В начале июня были уволены начальники о управлений ведомства в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. По словам замглавы офиса президента Руслана Рябошапки, эти увольнения были связаны с преступной деятельностью силовиков.

«Отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой», — сказал Рябошапка.

Он также добавил, что

из-за причастности к противоправным деяниям были уволены заместители руководителя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский.

«Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке», — подчеркнул Рябошапка.