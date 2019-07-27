«Живет над законом»: Зеленский уволит главу МВД Днепропетровска

Украинский глава страны Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы регионального управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховери. Причиной немедленной отставки, отметил президент страны, является видео, которое недавно разместили украинские журналисты.

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«В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД машину начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ», — так начинается пост главы государства в фейсбуке.

Он отметил, что видеозапись «шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они, вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом». По словам Зеленского, он был настолько поражен увиденным, что «сначала не имел слов, даже нецензурных».

В своем посте глава Украины обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием «немедленного освобождения гражданина Глуховери с занимаемой должности». Кроме того, Зеленский попросил главу Госбюро расследований Романа Трубу провести «быстрое и бескомпромиссное расследование по обнародованным фактам».

Помимо этого, глава государства предупредил и «всех чиновников в Киеве и по всей стране», что «времена безнаказанности» навсегда прошли.

«Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю», — написал Зеленский в соцсети. Он отметил, что в ином случае правом суверена может воспользоваться сам народ Украины, и тогда чиновники рискуют оказаться «вообще вне закона».

«Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или убегайте. Ибо единственное, что я могу вам гарантировать — это уголовное преследование и наказание законным способом», — подчеркнул украинский президент. По его словам, «страна и народ крепче» всех чиновников, которые превышают свои полномочия. Те, кто пользуется своим госположением, отметил Зеленский, исчезнут.

Видео, которое стало камнем преткновения, было снято в 2018 году. На нем Глуховеря вызывает бойцов подразделения специального назначения КОРД, чтобы те задержали полицейских, которые незадолго до этого остановили машину главы регионального управления МВД за нарушения ПДД. Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.

Тремя днями ранее, 24 июля, стало известно, что глава государства намерен снять с должности главы горадминистрации Киева Виталия Кличко. Соответствующее обращение было направлено главой президентского офиса Андреем Богданом министру кабмина Александру Саенко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар.

Кличко в данный момент занимает две должности: главы горадминистрации и мэра Киева.

В то же время, как отметил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, украинский лидер пока не принял окончательного решения, кто же займет пост главы горадминистрациии Киева. По словам Рябчука, новое назначение состоится не раньше сентября.

Однако украинским СМИ уже известно имя претендента на замену Кличко. Так, по информации источников издания «КиевVласть», Зеленский намерен назначить на эту должность своего знакомого — директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

По мнению Кличко, разделение полномочий в управлении столицей президент страны пытается ввести намеренно, чтобы отдать часть его власти «своему человеку». При этом, уверен мэр, город рискует лишиться местного самоуправления, так как глава столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху «спустят» человека без каких-либо обязательств перед ними.

«Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И я уверен и озвучил это: если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть состоятся досрочные выборы, и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — отметил Кличко в видеообращении в фейсбуке.