Признают все меньше: кто отказал Косову в независимости

Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА «Новости».

«Оповещаю общественность, что ЦАР стала 14 государством, которое уточнило свою позицию о том, что не признает Косово, так как находится в списке стран, который ведет Приштина, где указано, что она признала независимость», — сказал Дачич в эфире национального телеканала, показав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Министр Сербии отметил, что Белград хочет снизить количество признающих независимость Косово стран до 96, что является половиной стран-членов ООН. Это необходимо для того, чтобы Приштина не смогла войти ни в одну международную организацию.

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«Ясно, что они не могут стать членом ни одной международной организации, в которой голосование происходит как в ООН», — обратил внимание первый сербский вице-премьер, отметив, что ближайшее голосование за вступление Косово в Интерпол ожидается в октябре в Чили.

Также Дачич добавил, что свое признание косовской независимости отозвало еще одно государство, которое сообщит о своем решении через пару месяцев, «чтобы не раздражать международную общественность».

Ранее сербское министерство иностранных дел сообщило, что свое признание самопровозглашенной республики Косово отозвали еще несколько государств: Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

В 1999 году произошло вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии. Их действия привели к бомбардировкам Югославии, которая тогда состояла из Сербии и Черногории, силами НАТО. В одностороннем порядке косовско-албанские структуры провозгласили свою независимость от Сербии в Приштине 17 февраля 2008 года.

Среди не признающих самопровозглашенную республику значатся Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.

Диалог между Сербией и Косово начался лишь в 2011 году. Это произошло под давлением Брюсселя с целью сближения региона с Евросоюзом, а также для того, чтобы облегчить проживание сербских граждан в республике. Тем не менее в настоящее время контакты приостановлены.

Несколькими днями ранее, 19 июля, «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай заявил, что уходит в отставку, и призвал «президента» Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы, передает РИА «Новости».

«Официально проинформирую все компетентные структуры и останусь верен народу, честью было служить стране, эта отставка не может быть отозвана. Ответственность сейчас переходит президенту, который определит день выборов», — сказал Харадинай.

Как отмечает агентство, причиной своего ухода с поста он назвал вызов «на разговор» в Специальную прокуратуру в Гааге. Он отметил, что если бы он не подал в отставку, то это навредило бы самопровозглашенной республике. Однако при этом Харадинай намерен участвовать в парламентских выборах.

Харадиная, как и многих других членов коалиции, которая победила на выборах в 2017 году, Белград считает военными преступниками и вероятными обвиняемыми Специальной международной прокуратуры в Гааге, так как они являются ветеранами Освободительной армии Косово.

В среду, 24 июля, как передает РИА «Новости», косовский «премьер-министр» отправился в Гаагу, где во время встречи со специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово он, по совету адвокатов, сохранял молчание. В пятницу он прибыл обратно в самопровозглашенную республику, после чего, в субботу, заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку.

«Как правительство, подавшее в отставку, что я и упоминал в своем решении об отставке, буду исполнять свои обязанности, не могу решиться оставить вакуум, так как Косово не может нести последствия вакуума во власти», — написал он в фейсбуке, отметив, что несогласные с его решением могут обратиться в конституционный суд, решение которого он будет соблюдать.

Кроме того, он заявил, что невиновен и что границы Косово должны остаться неизменными. В то же время он допустил отмену таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии, но только в том случае, если сербская сторона признает независимость самопровозглашенной республики.