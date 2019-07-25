Удар и слезоточивый газ: кто прыгает на Порошенко

После того, как экс-президент Украины вышел из Государственного бюро расследований (ГБР), куда прибыл на допрос, на него пытались напасть четыре человека, передает РИА «Новости».

В то время, когда Порошенко садился в свой автомобиль, на капот машины прыгнул молодой человек. Заметившая это охрана бывшего украинского лидера оттеснила нападавших.

Один из злоумышленников распылил слезоточивый газ в сторону охранника политика. Впоследствии в инцидент вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые попытались догнать нападавших. Пока все это происходило, Петр Порошенко сел в автомобиль и уехал, отмечает агентство.

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Во время допроса, который проходил в течение часа, у здания Госбюро проходили два митинга. Один из них устроили сторонники Порошенко, другой — люди, требующие, чтобы экс-президента страны посадили в тюрьму. При этом во время допроса охрана здания была усилена несколькими десятками полицейских. Как передает российское издание, оппоненты Порошенко кричали ему «Вон!», когда он выходил из здания.

Темой допроса, который провели в четверг, 25 июля, стала продажа завода «Кузница на Рыбальском». Заявление, после которого на Петра Порошенко завели уголовное дело, написал экс-заместитель главы администрации бывшего президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По его словам, украинский политик при продаже «Кузницы на Рыбальском» не уплатил налоги, а также отмывал деньги, легализовав $300 млн доходов через офшорные компании. Сделал он это, по утверждению Портнова, при помощи заключения несуществующей сделки за счет якобы украденных у украинской армии средств, передает РИА «Новости».

Между тем состоялся только первый допрос. «Я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос. Итак: первый допрос состоялся. На очереди — другие, повестку Порошенко уже получил», — написал по итогам встречи с экс-президентом Украины директор ГБР Роман Труба в телеграм-канале.

По его мнению, такое «конструктивное сотрудничество всех участников дела позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости».

Накануне Петр Порошенко явился в Госбюро и попросил допросить его раньше назначенного срока. Однако в ведомстве не поняли, зачем он пришел днем ранее и не перенесли допрос.

«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко — этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня [в среду], а не 25 июля, как это было определено следователем», — отметил Роман Труба.

По словам главы ГБР, пятому украинскому президенту не нужно было приходить лично, так как его адвокаты могли бы связать с представителями ведомства или напрямую со следователем согласовать перенос допроса.

«Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», — приводит его слова РИА «Новости».

В то же время накануне допроса на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность» появилось сообщение, что в отношении Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела в ГБР. «В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Петра Порошенко не существует… Никаких следственных действий в отношении Петра Порошенко в Госбюро на 25 июля не запланировано», — говорится в заявлении на сайте партии.

После допроса Порошенко, по данным «Европейской солидарности», заявил, что будет подавать заявление на Портнова «за заведомо неправдивые сообщения о преступлении». Кроме того, на сайте партии говорится, что во время допроса были еще раз получены «заверения, что ни одного уголовного производства, где бы фигурировал Порошенко, не существует».

Между тем известно, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против экс-главы государства и его соратников.