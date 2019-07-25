Скандальный допрос: Порошенко возмутил следователей. LIVE

Госбюро расследований Украины допрашивает Петра Порошенко — онлайн

Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины. В четверг экс-президент должен ответить на вопросы следователей по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузня на Рыбальском». Политик уже пропустил допрос, назначенный на 17 июля. В «Европейской солидарности» и вовсе заявили, что в настоящее время никаких следственных действий не планируется. Явится ли Порошенко на допрос, следим в режиме онлайн.
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15:01

Однако директор ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале подчеркнул, что допрос Порошенко назначен именно на 25 июля. Он также объяснил, почему следователи не стали опрашивать экс-президента в тот день, когда он решил прийти.

«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.

Поэтому хочу сделать несколько заявлений.

Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР.

Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», - написал Труба.

14:45

В сообщении также говорится, что 25 июля никаких следственных действий не запланировано. Неизвестно, придет ли сегодня Петр Порошенко на допрос или же вновь его пропустит.

14:31

Вскоре на официальной странице партии Порошенко «Европейская солидарность» в фейсбуке появился комментарий.

«Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины», — говорится в сообщении.

14:20

После этого ГБР назначило допрос экс-президента на 25 июля, однако, Петр Порошенко вновь удивил следователей и журналистов. Он явился в ведомство 24 июля.

«Он сейчас в ГБР. Он пришел не на допрос. Для чего — эту информацию мы сейчас выясняем. Допрос назначен на завтра, на 25 июля», — рассказала спикер Госбюро Анжелика Иванова.

14:15

Впрочем, далеко не факт, что Петр Порошенко явится на допрос. Изначально ведомство назначило следственные действия на 17 июля, однако, в тот день политик не пришел. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что экс-президент занят подготовкой к парламентским выборам и, соответственно, не будет приходить в ГБР до 21 июля.

14:10

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня экс-президент Петр Порошенко должен прийти на допрос в Государственном бюро расследований Украины. На данный момент политик проходит в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском».