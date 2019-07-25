Скандальный допрос: Порошенко возмутил следователей. LIVE

Однако директор ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале подчеркнул, что допрос Порошенко назначен именно на 25 июля. Он также объяснил, почему следователи не стали опрашивать экс-президента в тот день, когда он решил прийти.

«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.

Поэтому хочу сделать несколько заявлений.

Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР.

Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», - написал Труба.