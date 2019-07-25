Скандальный допрос: Порошенко возмутил следователей. LIVE

Однако директор ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале подчеркнул, что допрос Порошенко назначен именно на 25 июля. Он также объяснил, почему следователи не стали опрашивать экс-президента в тот день, когда он решил прийти.
«Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.
Поэтому хочу сделать несколько заявлений.
Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к Директору ГБР.
Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.
Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», - написал Труба.
В сообщении также говорится, что 25 июля никаких следственных действий не запланировано. Неизвестно, придет ли сегодня Петр Порошенко на допрос или же вновь его пропустит.
Вскоре на официальной странице партии Порошенко «Европейская солидарность» в фейсбуке появился комментарий.
«Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины», — говорится в сообщении.
После этого ГБР назначило допрос экс-президента на 25 июля, однако, Петр Порошенко вновь удивил следователей и журналистов. Он явился в ведомство 24 июля.
«Он сейчас в ГБР. Он пришел не на допрос. Для чего — эту информацию мы сейчас выясняем. Допрос назначен на завтра, на 25 июля», — рассказала спикер Госбюро Анжелика Иванова.
Впрочем, далеко не факт, что Петр Порошенко явится на допрос. Изначально ведомство назначило следственные действия на 17 июля, однако, в тот день политик не пришел. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что экс-президент занят подготовкой к парламентским выборам и, соответственно, не будет приходить в ГБР до 21 июля.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня экс-президент Петр Порошенко должен прийти на допрос в Государственном бюро расследований Украины. На данный момент политик проходит в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском».