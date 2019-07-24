Эрдоган жив? Что говорят власти Турции

В Турции опровергли слухи о смерти лидера страны 65-летнего Реджепа Тайипа Эрдогана. О том, что президент жив, сказал в комментарии РИА «Новости» советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», — отметил собеседник агентства.

Актай уверен, что к распространению слухов о смерти Эрдогана имеют отношение «армии троллей», которые обнародовали ложные данные в арабских социальных сетях. Недостоверная информация появилась в сети в начале недели. В понедельник, 22 июля, появились новостные сообщения, в которых говорилось, что накануне от сердечного приступа скоропостижно скончался 65-летний глава государства, который руководит страной с 2014 года.

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Ранее были распространены слухи о кончине другого лидера. Так, в воскресенье 21 июля, несколько телеграм-каналов сообщили о том, что умер президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Эту информацию в эфире радиостанции «Говорит Москва» подтвердил также директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сославшись на свои источники.

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так», — сказал Рубаев, добавив, что туркменский лидер скончался, будучи в отпуске.

Позже сообщения о смерти главы государства опровергли в посольстве страны в России, заявив, что информация не соответствует действительности. Согласно заявлению диппредставительства, Бердымухамедов жив и здоров, передает «Интерфакс».

«Эта не информация, а псевдоинформация абсолютно не соответствует действительности», — обратили внимание в дипломатической миссии. В комментарии ТАСС представители посольства отметили, что сведения о смерти президента — «абсолютная ложь».

После официального опровержения слухов российский политолог, который сообщил о смерти лидера Туркмении, принес свои извинения, отметив, что рад тому, что глава государства жив. По словам Рубаева, информацию о смерти туркменского главы опроверг тот же источник, который ее предоставил.

«Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана», — написал политолог в фейсбуке.

Также он предположил, что недостоверная информация могла появиться в СМИ из-за того, что президент долгое время не появлялся на публике. Его, по словам Рубаева, не было 10 дней, в связи с чем «жители страны начали волноваться».

«Согласно русской пословице, теперь точно будет жить долго», — заключил Рубаев в комментарии «Говорит Москва».

Помимо информации о том, что Гурбангулы Бердымухамедов умер, в различных источниках были опубликованы сведения о том, что он на самом деле не скончался, а улетел в Германию, чтобы проведать свою тяжело больную мать, «прикованную к постели» недугом.

Пока СМИ говорили о смерти президента, сам глава Туркменистана поздравил всех медицинских работников страны с их профессиональным праздником. 21 июля страна отмечает День работников здравоохранения и медицинской промышленности. Кроме того, он подписал указ о присвоении группе туркменских медработников почетного звания «Народный врач Туркменистана», передает местное телевидение.

Как ранее сообщали СМИ, Бердымухамедов ушел в отпуск еще 15 июля. Первый день отдыха он посвятил написанию 11-го тома ботанического справочника «Лекарственные растения Туркменистана». В сети было опубликовано видео, на кадрах которого показано, как туркменский лидер проводит свое свободное время.