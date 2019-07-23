Порошенко ждет тюрьма? Зеленский выбрал нового генпрокурора

Кандидатура замглавы офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. От самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка — крутой специалист, я вижу его одним из претендентов»,

— сказал Зеленский.

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Украине нужен новый генпрокурор, добавил украинский лидер.

Зеленский высказался о возможных кандидатах на пост генпрокурора Украины на фоне «исчезновения» Юрия Луценко, который занимает этот пост в настоящее время. Об этом накануне сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет [первый заместитель генпрокурора Дмитрий] Сторожук», — написал он в фейсбуке.

В то же время пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявила, что ее начальник никуда не исчезал, а отправился в «официальный отпуск». Она также добавила, что враги генпрокурора «исчезнут как роса на солнце».

Зеленский неоднократно требовал от депутатов Верховной рады отставки Луценко, однако до парламентских выборов, которые прошли 21 июля, этот вопрос не решился. В то же время президент пообещал, что Луценко будет освобожден от должности новым составом Рады.

В то же время, судя по предварительным результатам, партии Владимира Зеленского «Слуга народа» удастся занять более 250 мест в парламенте, получив в Раде однопартийное большинство.

Таким образом, «Слуга народа» может впервые в истории Украины самостоятельно сформировать кабинет министров, не создавая коалиции с другими политическими силами.

Последний раз Зеленский попросил депутатов Рады отправить в отставку Юрия Луценко в начале июля. В своем обращении украинский лидер ссылался на соответствующие положения конституции Украины.

Согласно законодательству Украины, президент не может самостоятельно назначать или увольнять членов правительства, однако имеет право предоставить депутатам кандидатов на некоторые должности, пост генпрокурора страны является одной из них.

До этого с тем же вопросом Зеленский обращался в парламент в начале июня. По мнению президента, подобный пост должен занимать только «человек, который имеет юридическое образование».

Кроме того, Зеленский считает, что у генпрокурора должен быть «соответствующий опыт в сфере права», так как он осуществляет процессуальные функции.

Луценко в ответ на такую позицию президента Украины заявил, что четыре года проработал в МВД и пять лет был депутатом. Пятилетний стаж работы в законодательном или правоохранительном органе, по его словам, приравнивается к юридическому образованию.

Зеленский хочет отправить Луценко в отставку, чтобы исполнить ряд своих предвыборных обещаний. В ходе президентской кампании тогдашний кандидат говорил, что сделает все возможное, чтобы представители администрации его соперника Петра Порошенко оказались в тюрьме.

Луценко же стоит на пути Зеленского. В частности, генпрокурор мешает украинскому лидеру начать полномасштабное расследование в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

Юрий Луценко является кумом и давним соратником Порошенко. По мнению генпрокурора, обвинения в адрес бывшего украинского лидера «незаконны» и связаны с попытками переписать историю.

«Я останусь [на своем посту], несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом», — сказал Луценко.

Зеленский не раз выказывал недовольство в отношении Луценко. По мнению президента, генпрокурор не справляется со своими обязанностями. В частности, Зеленский сетовал, что нынешние украинские прокуроры могут посадить «только свою печень».