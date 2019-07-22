Виноват тинейджер: кто поссорил Вашингтон и Лондон

К скандалу, завершившемуся отставкой посла Великобритании в США Кима Дэррока, привели действия Стивена Эдгинтона, 19-летнего сотрудника аппарата партии Brexit, созданной политиком-националистов Найджелом Фараджем, пишет The Sun. Эдгинтон сотрудничает с рядом СМИ в качестве внештатного корреспондента.

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Речь идет о конфликте между президентом США Дональдом Трампом и британским послом в США. Последний в секретной переписке называл действующую американскую администрацию «некомпетентной» и «неумелой», и эта информация утекла в прессу. Трамп в ответ на это назвал британского дипломата «тупым» и «чокнутым», а также заявил, что категорически отказывается с ним работать.

В процессе работы над одним из материалов Стивен Эдгинтон также интересовался тем, что правительственные чиновники на самом деле думают по поводу выхода страны из Евросоюза. Об отзыве он узнал случайно. Один из источников зачитал Эдгинтону письмо Дэррока советнику по нацбезопасности Великобритании Марку Седвиллу с нелестным отзывом об администрации Трампа.

Своей работой он поделился с опытными коллегами, однако рассказал СМИ, что сам не хотел ставить свою подпись под публикацией. Он опасался за свою безопасность, к его персоне стали проявлять интерес службы безопасности страны, за ним якобы следили.

При этом он отметил, что не знает, арестуют ли его, но не собирается раскрывать имя своего источника ни при каких обстоятельствах.

По словам Эдгинтона, публикация является результатом «честной журналисткой работы» и не связана с каким-либо заговором.

Откровения посла Великобритании, страны — главного европейского союзника США, вызвали негодование Трампа. В Соединенном Королевстве за посла заступились, отметив, что задача дипломата сообщать непредвзятые сведения о стране пребывания. Однако вскоре посол ушел в отставку.

«Ситуация делает невозможным исполнение моей роли так, как бы мне этого хотелось. И хотя срок моего пребывания на посту истекает не раньше конца года, считаю, что в сложившихся обстоятельствах верным решением будет назначение нового посла», — заявил Дэррок в своем последнем заявлении на этом посту.

Стоит отметить, что вскоре после этого кандидатуру возможного посла Великобритании в США выдвинул, по сообщению британских СМИ, глава партии Brexit Фарадж, заявивший, что будет «очень полезен» для подобной работы. Сам Трамп еще в 2016 году высказывал подобную мысль, отмечая, что Фарадж может делать «отличную работу» в качестве посла.

Инцидент с британским послом не первый, когда дипломаты невысоко оценивают Трампа.

Подобное уже происходило с американским послом на Украине Мари Йованович, которая также критически отзывалась об американском лидере. Йованович на встречах с украинскими чиновниками якобы уверяла, что им не стоит беспокоиться по поводу Трампа, так как его ожидает импичмент. После критики со стороны сына президента США Дональда Трампа-младшего Йованович покинула свой пост.

В свою очередь, как пишет The Washington Post, инцидент привел к дискуссиям в посольствах по поводу ограничения доступа к таким документам.

Отмечается, что «молниеносная отставка» Дэррока заставила занервничать зарубежных дипломатов в Вашингтоне, которым платят за откровенные оценки, которые они отсылают на родину.

В посольствах началось обсуждение сокращения доступа к дипломатическим телеграммам и смягчения тона оценок в отношении администрации президента США Дональда Трампа.

По словам неназванного европейского дипломата, все они «откровенно шокированы» произошедшим с послом Великобритании. В заявлении об отставке Дэррок отметил, что в нынешней ситуации не может «исполнять свою роль» так, как ему хотелось бы.

При этом дипломаты посчитали оценки посла Великобритании в секретных письмах слишком прямолинейными и признались, что сами использовали бы другие слова.

Представители дипломатических кругов обозначили обеспокоенность тем, насколько они сами могут быть откровенны в секретных документах. По словам еще одного посла из Европы, доступ к таким телеграммам получают люди, которые не должны его иметь, в связи с этим должны быть приняты меры.