«Он жив, просто в отпуске»: как «похоронили» главу Туркмении

Информация о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности. Согласно заявлению посольства страны в России, президент жив и здоров, сообщает «Интерфакс».

«Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности», – подчеркнули в дипломатической миссии. Кроме того, в посольстве Туркмении заявили ТАСС, что сведения о смерти президента – «абсолютная ложь».

В воскресенье, 21 июля, ряд Telegram-каналов сообщил о смерти туркменского лидера. Сообщения о кончине Бердымухамедова подтвердил также в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сославшись на свои источники.

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«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так», – заявил Рубаев. Он добавил, что президент Туркмении якобы умер, находясь в отпуске.

Однако вскоре политолог заявил, что информация о смерти Бердымухамедова оказалось ошибочной. В своем фейсбуке он заявил, что тот же источник опроверг эти данные. «Приношу свои извинения родным и близким президента, а так же всем гражданам Туркменистана», – добавил Рубаев.

Кроме того, ряд СМИ сообщил, что на самом деле Бердымухамедов улетел в Германию, чтобы навестить свою тяжело больную мать, «прикованную к постели» недугом.

Также вечером воскресенья Гурбангулы Бердымухамедов поздравил медицинских работников Туркмении с профессиональным праздником. 21 июля страна отмечает День работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Президент отметил успехи Туркмении в сфере здравоохранения.

15 июля Бердымухамедов вышел в отпуск, сообщали туркменские СМИ. Первый день своего отдыха президент посвятил творческой работе – написанию 11-го тома ботанического справочника «Лекарственные растения Туркменистана».

На кадрах опубликованного видео видно, как Бердымухамедов работает над книгой, пьет чай и смотрит по телевизору с золоченой рамой музыкальные клипы со своим участием, в которых он поет песни собственного сочинения.

После работы над книгой туркменский президент вместе со своими внуками поиграл с котятами и совершил прогулку.

Гурбангулы Бердымухамедов является президентом Туркмении с 2007 года. Он носит почетный титул Аркадаг, то есть «покровитель». По образованию Бердымухамедов — врач-стоматолог, долгое время он занимал различные руководящие должности в сфере здравоохранения. С 1997 года он стал главой Минздрава страны.

После смерти первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова, известного также как Вечно Великий Туркменбаши, Бердымухамедов был избран новым главой государства, набрав на выборах более 82% голосов.

Туркменский лидер увлекается в свободное время чтением художественной и профессиональной литературы, верховой ездой, игрой на различных музыкальных инструментах (в частности — на гитаре), сочинением стихов о Туркмении. Бердымухамедов также предпочитает кататься на велосипеде и водном мотоцикле, в числе его увлечений — садоводство и рыбалка. Аркадаг также является заядлым поклонником автомобильного спорта и неоднократно выигрывал соревнования за рулем спортивных машин.

Туркменский президент занимается каратэ — 10-й дан — и тхэквондо, по которому имеет черный пояс 7-й степени.

Бердымухамедов также написал несколько книг. Известны их названия: «Туркмения — страна здоровых и высокодуховных людей», «Ахалтекинец — наша гордость и слава», «Лекарственные растения Туркменистана».

В Туркмении сложился настоящий культ Бердымухамедова. Повсеместно распространены различные изображения президента страны, в его честь называют учреждения и архитектурные сооружения. Все это распространяется и на родственников президента — в частности, на его отца, которому поставили прижизненный памятник и назвали в честь него школу.

Стоит отметить, что издание Foreign Policy поставило Бердымухамедова на 5-е место в списке из 23 худших диктаторов мира. Сложившаяся в стране ситуация вокруг прав человека и свободы прессы неоднократно вызывала острую критику со стороны международных организаций и прессы.