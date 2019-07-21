«Российский реванш»: чего боится Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал «уникальную команду», которая способна «остановить российский реванш». Об этом сообщается в фейсбуке главы партии «Европейская солидарность».

«За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность», — написал Порошенко.

По его словам, лишь эта политическая партия «способна двигать Украину вперед». Он добавил, что голос отдал «за евроинтеграцию и вступление в НАТО». По мнению Порошенко, курс на Евросоюз и Североатлантический альянс – это залог «мира, безопасности и благополучия» для каждого украинца.

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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Раду набирает, по предварительным данным украинского национального экзитпола, лишь 8,5%. При этом партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского получает 41,4% голосов избирателей.

На втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» c 14,1% голосов. Партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука набирают 8,1% и 5% соответственно.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила об отсутствии нарушений, которые могли бы исказить результат выборов.

«Выборы на Украине проходят в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять на любые результаты выборов, пока не зафиксировано. Есть нарушения, которые не влияют на ход избирательного процесса», — заявил замглавы ЦИК Олег Конопольский.

Одновременно с этим партия «Слуга народа» зафиксировала более сотни нарушений на выборах в Раду. Об этом заявил руководитель штаба партии Александр Корниенко. «Много нарушений связаны с агитациями на участках. В агитации также принимают участие даже члены комиссий», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» возглавляла в канун выборов антирейтинг парламента. Голосовать за эту партию не станут 44,1% украинцев, сообщает ФАН.

Уровень «негативного отношения к политическим партиям» среди всех респондентов у «Европейской солидарности» составил 45,5%. Центральной темой предвыборной программы «Европейской солидарности» является продолжение евроинтеграции и углубление противостояния с Россией.

Партия бывшего украинского лидера по-прежнему намерена усугублять противостояние с Россией и не предлагает, по сути, ничего нового. По-прежнему «Европейская солидарность» хочет двигаться по пути сближения с НАТО и пытаться привести Вооруженные силы Украины в соответствие стандартам НАТО.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с НСН предположил, что, результаты выборов в Верховную раду с небольшой погрешностью будут соответствовать прогнозам украинских социологов.

«Пять политических сил примерно в том порядке, в котором их расставили социологи, проходят в Верховную раду. С моей точки зрения, возможна коррекция в пределах плюс-минус одного-пяти процентов в зависимости от явки избирателей. На первые два места ситуация вообще не должна повлиять, начиная с третьего, они могут располагаться в любом порядке», – подчеркнул эксперт.

Политическая карьера экс-президента Украины Петра Порошенко после поражения на выборах главы государства не задалась. Кроме низкого рейтинга его партии, проблемой для политика являются сразу 11 уголовных дел, возбужденных в отношении как него самого, так и его сподвижников.

Кроме отмывания $300 млн при продаже завода «Кузня на Рыбальском», Порошенко подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Сам политик заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, Порошенко подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.