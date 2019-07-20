«Он заслужил»: кого Зеленский сделает спикером Рады

В партии Зеленского выбрали спикера Рады

В партии украинского лидера Владимира Зеленского уже выбрали, кого по итогам парламентских выборов назначат спикером Верховной рады. Им станет Дмитрий Разумков. Он, как отметили источники, по итогам работы во время двух избирательных кампаний «заслужил этот пост».

Назван главный претендент на кресло председателя Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Им стал, по словам трех собеседников принадлежащего Григорию Березкину РБК, Дмитрий Разумков.

«Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — считает источник издания, близкий к Разумкову.

Еще несколько источников, близких к избирательному штабу партии, подтвердили, что его кандидатура является приоритетной, так как Разумков являлся спикером двух избирательных компаний, будучи руководителем процесса партийного строительства, передает РБК.

«У нас есть хороший принцип — не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — рассказал изданию о распределении должностей после завершения парламентских выборов глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что по итогам проведения президентской и парламентской предвыборных кампаний он может охарактеризовать Разумкова «только с позитивной стороны».

«Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», — обратил внимание глава штаба.

В то же время сам Разумков не стал комментировать свое возможное назначение на пост спикера украинского парламента. Российское издание отмечает, что на выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, Разумков возглавляет список партии «Слуги народа». В то же время он является главой и самой партии, начиная с 26 мая.

В прошлом он руководил Украинской политконсалтинговой группой. Осенью прошлого года он присоединился к «команде Зе». Во время предвыборной кампании на пост президента Украины Разумков был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики. Если он станет главой парламента, то сменит на этой должности Андрея Парубия, который возглавляет Раду от партии «Народный фронт». Однако в настоящее время он баллотировался от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (в прошлом — «Блок Петра Порошенко») и занял, как отмечает издание, второе место в партийном списке.

На Украине в преддверии парламентских выборов с 13 по 17 июля был проведен социологический опрос группой «Рейтинг». Согласно его результатам, в большинстве своем украинцы поддерживают партию «Слуга народа». Партию украинского лидера готовы поддержать 49,5% жителей страны, которые собираются участвовать в голосовании. В тройке лидером также оказались партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука и «Европейская солидарность». За них свои голоса готовы отдать 10, 5% и 7,7% респондентов соответственно.

Между тем предвыборная кампания проходит с многочисленными нарушениями. Только в «день тишины», которым была объявлена суббота, 20 июля, в полицию поступило почти 280 заявлений, при этом заведено девять уголовных дел, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

«По состоянию на 15.00 (совпадает с Москвой) в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 226 фактов, и подкупом избирателей — пять фактов», — приводит ведомство слова заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Ранее он сообщал о том, что во время предвыборной кампании сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили 299 уголовных дел. По его словам, 255 из них «касаются нарушений избирательного законодательства, еще 74 уголовных производства — по фактам, связанным с проведением избирательной кампании». Помимо этого, зарегистрировано более тысячи административных протоколов, 95% которых уже направлены в суд для вынесения соответствующих постановлений, передает издание. За все время проведения избирательной кампании в связи с выборами в Верховную раду правоохранители зафиксировали около 6 тыс. сообщений, которые связаны с избирательным процессом.