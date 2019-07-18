Новое обострение: Израиль снесет дома палестинцев

Израильские военные начали подготовку к сносу жилищного комплекса в арабском квартале Сур Бахер на юго-востоке Иерусалима, несмотря на протесты жителей, которых поддерживает ООН.

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Намереваясь демонтировать 16 домов, где находятся 100 квартир, местные власти выполняют решение Верховного суда Израиля. В решении суда говорится, что строения нарушают закон, так как расположены слишком близко от барьера, который отделяет Западный Берег от территории Израиля.

Дома, подлежащие сносу, находятся на территории Западного Берега, а, значит, под управлением Палестинской автономии, что вызвало протесты. Жители домов заявили, что для их строительства им не нужно было спрашивать разрешения израильских властей.

В интервью агентству Reuters они сообщили, что получили разрешения от Палестинской автономии, которая руководствуется мирными соглашениями, заключенными в Осло в 1990 году.

Как отмечает в своем комментарии палестинское агентство WAFA, действия Израиля могут иметь серьезные последствия. «Снос окажет разрушительное воздействие на все другие районы Западного Берега, примыкающие к израильской стене», — говорится в сообщении. Агентство также отмечает что «массовые сносы» могут подвергнуть опасности «жизни палестинцев, живущих в таких районах».

Позицию Палестинской автономии поддержали в ООН. Так, в среду, 17 июля, координатор гуманитарных программ ООН Джейми Макголдрик призвал Тель-Авив отказаться от своих планов. В ЕС также отнеслись негативно к намерениям израильских властей, заявив, что подобные планы подрывают возможности для решения палестино-израильской проблеме на основе «двух государств».

Ситуация осложняется еще и приближающимися досрочными выборами в Израиле, в которых участвуют и арабские партии, активно продвигающие палестинскую повестку.

На прошлых выборах в апреле 2019 года две партии израильских арабов «Хадаш-Тааль» и «Раам-Балад» вместе получили 10 парламентских мест. Это меньше, чем на выборах 2015 года, когда арабские партии Израиля заняли 13 кресел.

Однако даже если арабские партии смогут получить большее количество мест в кнессете, в сегодняшних условиях у них не будет возможности для активного продвижения повестки Палестины. Один из факторов — отсутствие перспектив победы левых сил, которые могли бы поддержать арабские партии.

Как отмечает в беседе «Газетой.Ru» израильский политический обозреватель Бенни Брискин, тема палестинского урегулирования отошла на второй план для избирателей. По словам эксперта, сегодня главными вопросами для голосующих стали проблемы религии и государства, в частности, вопросов службы религиозных евреев в армии или на альтернативной службе. «Пока из левой повестки ничего нельзя претворить в жизнь», — констатирует эксперт.

Кроме этого, продолжает Брискин, в израильском обществе в настоящее время есть понимание, что и так называемый «план Трампа», который обещала представить администрация США, также уже «не стоит на кону». По данным СМИ, часть плана предусматривает значительную экономическую помощь для Палестины в размере $50 млрд.

План для Палестины будет осенью

В начале июня спецпредставитель США Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон не будет публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования — так называемой «сделки века» — до ноября.

По словам американского спецпредставителя, эти планы скорректированы в связи с «новыми выборами» в Израиле. Он также подчеркнул, что сделке не помешает предвыборная кампания в самих США.

В Соединенных Штатах при этом можно услышать разные мнения на этот счет. Как отмечает The Washington Post со ссылкой на запись закрытой встречи госсекретаря США Майка Помпео с лидерами американских еврейских общин в июне, он сомневается в реализации плана. По данным издания, Помпео назвал «сделку века», предлагаемую Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг Израиля и Палестины, «неисполнимой».

При этом госсекретарь США не исключил, что план будет односторонним и принесет выгоду только Израилю.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров также скептически отозвался о «плане Трампа». «Приемлемость такой «сделки» для палестинцев представляется весьма сомнительной», — заключил Лавров.

Однако не исключено, что после выборов в Израиле вопросы палестино-израильского урегулирования вновь станут предметом дебатов из-за позиции лидера партии «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана, который известен своей жесткой позицией по переговорам с Палестинской автономией.

Политик убежден, что переговоры невозможны, пока действия палестинских властей во многом определяет радикальное движение ХАМАС. Стоит отметить, что в 2018 году временное перемирие с ХАМАС стало причиной его ухода из правительства. Политик заявил, что возобновление перемирия с ХАМАС недопустимо. «Сейчас мы, как государство, покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности», — говорил он, объявляя о своей отставке.