Марш-бросок перед выборами: Зеленский экстренно созывает Раду

Президент Украины Владимир Зеленский затребовал провести 18 июля внеочередное заседание Верховной рады, чтобы рассмотреть ряд законопроектов. Об этом накануне во время брифинга сообщил руководитель офиса президента Украины Руслан Рябошапка. Зеленский планирует рассмотреть несколько достаточно резонансных инициатив, в том числе касающихся борьбы с коррупцией и незаконным обогащением.

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Спикер парламента Андрей Парубий в фейсбуке заявил, что глава государства, действительно, обратился к нему с такой просьбой, однако это будет возможно, если Зеленский приведет свое требование в соответствие с законом. Он напомнил, что последнее заседание Рады перед выборами состоялось 12 июля.

Один из документов, которые хочет представить президент Украины, — законопроект о конфискации незаконных активов высокопоставленных лиц. Он направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на «введение института взыскания в доход государства необоснованных активов [чиновников]».

Так, офис Зеленского предложил ввести уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 204 тыс. гривен (более $7,8 тыс.) превышают их законные доходы.

Инициатива также предлагает законодательно урегулировать процедуру конфискации незаконных активов. Речь идет о введении в гражданском кодексе Украины отдельного основания для прекращения права собственности, определения видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в 500 и более раз превышающая размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскание предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Право обращаться в суд получит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Принятие проекта закона позволит внедрить правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном обогащении, а также для взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке.

26 февраля конституционный суд Украины признал статью 382-2 уголовного кодекса страны (незаконное обогащение) не соответствующей основному закону и отменил ее. В решении говорится, что она не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Как отметил в беседе с журналистами Рябошапка, закон «о введении гражданской конфискации незаконно полученных доходов является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией».

Еще один проект, который хочет принять Зеленский, касается работы высшего антикоррупционного суда. Офис президента предложил сосредоточить работу антикоррупционного суда исключительно на самых громких случаях коррупции, что позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей.

Суд должен будет заняться рассмотрением уголовных процессов, которые внесены в единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

Верховная рада в июне 2018 года приняла закон о создании высшего антикоррупционного суда на Украине. Это является одним из ключевых требований к Киеву со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Суд должен начать работу 5 сентября.

По состоянию на май 2019 года без предложенных офисом Зеленского изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3 600 уголовных дел, из которых только 5% — в отношении коррупции среди высокопоставленных чиновников, которую расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

«После принятия соответствующих предложений высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей апелляционной палаты смогут избежать чрезмерной нагрузки, а, значит, будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников», — заявили в администрации Зеленского.

Несмотря на то что оба закона вряд ли будут рассмотрены этим составом Рады, они с большой долей вероятности будут внесены в парламент по итогам выборов, которые должны пройти 21 июля.

Согласно социологическим опросам, больше всего голосов на выборах получит партия Зеленского «Слуга народа», которая была создана на волне успешной предвыборной кампании действующего президента.

На Украине существует социальный запрос на борьбу с коррупцией, и команда Зеленского активно использовала антикоррупционные лозунги в своих предвыборных целях.

Третий закон, который администрация Зеленского планировала рассмотреть на этой сессии, не имеет ничего общего с предыдущими, но носит явный предвыборный характер. Документ касается отсрочки на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями, зарегистрированными за рубежом.

Администрация президента предлагает отсрочить введение штрафов до 170 тыс. гривен (более $6, 5 тыс.) за нерастаможенные авто на европейских номерах. Законопроект предусматривает отсрочку применения санкций до 20 ноября.

Штрафы за вовремя нерастаможенные автомобили, ввезенные украинцами из стран ЕС (в основном Германии), стали головной болью для многих граждан страны. В настоящее время на Украине остается от 600 до 800 тыс. таких машин. В случае принятия закона, это сняло бы проблемы многих водителей, которые потенциально могли бы отдать свой голос за партию «Слуга народа».