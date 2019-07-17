«Он не прав»: в прощальной речи Мэй говорила о Путине

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, уходящая со своего поста, раскритиковала слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеологии, о чем российский лидер заявил в интервью британскому изданию Financial Times. Она назвала озвученное соображение Путина вызовом Западу.

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«Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — приводит ТАСС слова главы британского правительства.

Искомое интервью Путин дал в преддверии саммита G20 редактору FT Лайонелу Барберу и главе московского бюро издания Генри Фое.

«Есть современная так называемая либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам — наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее», — пояснил президент России.

В ответ на слова Путина председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с такой точкой зрения. По его словам, изжила себя не либеральная идея, а «авторитаризм, культ личности и олигархия», даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность, передает НСН.

«Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека»,

— подчеркнул Туск.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам слова Путина про крах либерализма, передает ФАН.

Президент действительно говорил о том, что когда эти идеи навязываются другим, когда другие идеи начинают считаться неверным, происходит «дискредитация и инфляция самих идей либерализма», подчеркнул представитель Кремля.

«Что касается самого Путина, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но он далек от того, чтобы считать всех других ошибающимися в своих взглядах», — заявил Песков.

Роберт Самуэльсон на страницах The Washington Post также задался вопросом, прав ли Путин относительно гибели идеи либерализма. Автор материала замечает, что к президенту России можно относиться по-разному, но нельзя не признать, что он является человеком, который внимательно наблюдает за происходящим. Либерализм, сложившийся после Второй мировой войны, который осудил Путин, находится «в осаде», указал колумнист.

С экономической точки зрения для этого есть три причины. Первая связана с замедлением экономического роста на Западе. Послевоенный либерализм обещал, что сильный и устойчивый экономический рост принесет социальный мир, однако замедление экономического развития ограничило способность правительств выполнять эти обязательства.

Вторая причина заключается в старении общества в передовых странах, которым приходятся больше платить пожилым. Старение происходит медленно, но имеет существенно значение. Третья причина заключается в бюджетном дефиците. Многие развитые страны занимают деньги под низкие проценты.

Это может продолжаться бесконечно, но может прекратиться. По самым оптимистическим прогнозам, федеральный долг США к 2029 году превысит 90% ВВП. С практической точки зрения странам нужно договориться, кто несет ответственность, и что они могут делать.

Диктаторские общества решают это вопрос силой и страхом, а демократические прибегают к «либерализму», считает автор статьи.

Путин считает, что многие люди потеряли веру в либеральную идею, однако, по мнению автора, «националистическая замена» не сделает мир более добрым и стабильным. Нужно спасти лучшее из послевоенного либерализма и признать важность национальной самобытности и суверенитета, хотя эта миссия может быть невыполнимой, считает колумнист.

Уже в начале нынешнего месяца газета The New York Times писала, что папа Римский Франциск рассматривается многими европейскими либералами как самый главный нравственный авторитет, выступающий против возрождения популизма и демонизации мигрантов.

По словам авторов заметки, многие выступающие против миграции политики, противники прав меньшинств и националисты считают Владимира Путина «альтернативным папой».

Как замечало издание, с этой точки зрения встреча главы государства и понтифика 4 июля была встречей людей, которые являются знаменосцами конкурирующих взглядов на христианство на европейском континенте, и отражает идеологическую поляризацию между либералами и националистами, раскалывающую Запад.