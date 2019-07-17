«Было бы гуманно»: Москалькова хлопочет за украинских моряков

Меру пресечения украинским морякам, задержанным Москвой в конце 2018 года за попытки незаконного пересечения российской государственной границы в районе Керченского пролива, необходимо изменить, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им [украинским морякам] сегодня была бы изменена мера пресечения», — уверена Москалькова.

При этом она подчеркнула, что очень важно «разобраться со степенью вины этих людей», учитывая, что «причиной направления» моряков в Керченский пролив было намерение «сорвать выборы президента» Украины.

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Ранее стало известно, что суд продлил сроки ареста 13 из 24 украинских военных. Всех моряков, по словам адвоката Николая Полозова, обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ. Полозов рассказал, что «дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца».

Так, в среду, 17 июля, Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста шести украинским морякам до конца октября.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 октября», — приводит слова судьи РИА «Новости».

Как отмечает издание, судебный процесс проходил в закрытом от публики режиме, так как этого попросило следственное управление ФСБ. Хотя сторона защиты настаивала на отклонении данного ходатайства, так как охраняемая законом тайна предварительного следствия не может быть действительной, «когда это самое следствие фактически завершено», передает агентство.

Между тем, в Кремле отметили, что вопрос о задержанных украинских моряках и дело руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского — на повестке дня, однако пока решение этих вопросов не комментируется.

«Действительно, этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня. Пока идут следственные действия, вы знаете, мы не будем комментировать решения суда, не будем давать оценки этой ситуации», — ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, справедливо ли утверждать, что постоянный перенос сроков рассмотрения дел в отношении украинских моряков и Вышинского говорит, что консенсус не найден и нет политического решения.

В то же время, он отметил, как передает РИА «Новости», что переговоры «об обмене украинских моряков не ведутся». Хотя двумя днями ранее замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что российская и украинская стороны обсуждают вопрос обмена военнослужащих, арестованных за незаконное пересечение границы России.

Тем временем, на Украине верят, что задержанные моряки в скором времени будут освобождены. «Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Не могу вам рассказывать детали переговоров, но мы с нашей переговорной командой на постоянном контакте, и осознаем, какие есть шансы получить наших ребят обратно в ближайшей время», — сказал замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад заявил, что киевские власти готовы провести переговоры, основной темой которых станет вопрос освобождения 24 военнослужащих Украины. При этом он обратил внимание, что власти страны примут любой формат беседы.

По словам Зеленского, у него «корона с головы не спадет» из-за обсуждения этой темы, так как он считает жизнь украинских ребят «самым главным».

«Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать всех наших ребят. И не только минский процесс, нормандский процесс и так далее», — сказал глава страны на встрече с родственниками моряков в Кривом Роге, добавив, что киевские власти готовы вернуть российских заключенных, «только отдайте нам всех наших».

Кроме того, в понедельник, 15 июля, он заявил, что носит браслеты с фамилиями арестованных в России украинских моряков. «И напоследок — про желтые браслеты «из клубов». На них — фамилии наших пленных моряков. Носить их буду до тех пор, пока не вернем ребят домой», — написал глава государства в фейсбуке.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда 24 украинских моряка на трех суднах незаконно пересекли границу России в акватории Черного моря, пройдя через Керченский пролив. Помимо этого, они в течение нескольких часов совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников остановиться. В итоге их задержали с применением оружия, а затем возбудили уголовное дело.