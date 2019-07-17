«Откровенная ложь»: в МИДе удивлены заявлениями посла США

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт — преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

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«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», — сказал изданию представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он отметил, что учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у американского посла Джона Хантсмана.

«То есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс!» — отметили в МИД России.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание, что школа, в которой преподаются учителя, «находится вне какого-либо правового поля». Об этом, уверены в министерстве, «американская сторона прекрасно знает».

«Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию», — сказал собеседник агентства.

В МИДе обратили внимание на то, что Москва неоднократно предлагала решить вопрос со статусом Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

«Вместо нормального диалога — выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков — российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги», — считают в ведомстве.

Однако, как рассказал представитель российского министерства, Вашингтон каждый раз присылает в Москву учителей по аккредитации «административно-технических сотрудников посольства».

При этом американская сторона не дает визы аналогично аккредитованному российскому персоналу.

«Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан», — уверены в ведомстве.

И на этом, как утверждает собеседник издания, США не остановились. Некоторых родителей учеников школы начали «запугивать и шантажировать».

«Все опции решения вопроса на столе в кабинете американского посла в Москве. Предложения о разрешении визовых проблем Москва много раз на всех уровнях доводила до Вашингтона», — заключил представитель МИД России.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что пятой части преподавательского состава Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз. Как сообщает газета, американские власти считают такое решение российской стороны попыткой политического давления.

По мнению члена совета учебного заведения и сотрудницы посольства США Хизер Бирнс, отказ во въезде на территорию России оказывает «разрушительное влияние на способность школы нанимать и удерживать высококлассных международных учителей и сотрудников». Кроме того, как она рассказала американскому СМИ, это может привести к вынужденному отчислению учеников из школы. При этом Бирнс призвала Москву «не вмешивать школьников в политические разногласия с Вашингтоном».

Как сообщили Business FM в американском посольстве в Москве, отказ в визе учителям из США затрагивает более тысячи учащихся и членов их семей, которые представляют более 60 стран, включая и Россию.

Между тем Американская торговая палата в России (AmCham) ранее направила письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором призывает обратить внимание на сложившуюся ситуацию, передает РИА «Новости».

«Эта школа — один из наших членов, и дети сотрудников компаний из нашего бизнес-комьюнити учатся в этой школе. Поэтому еще в начале недели мы направили официальное письмо в МИД РФ на имя министра Сергея Лаврова с просьбой обратить внимание на эту проблему», — сообщили в палате.

В этом обращении, как уточнил собеседник издания, говорится, что проблемы с визами для преподавателей заведения серьезно затруднит работу школы, которая существует с 1949 года.

«Подавляющее большинство учеников являются детьми представителей международного бизнес-сообщества и дипломатов разных стран. Продолжение работы школы в нормальном режиме показало бы всему бизнес-сообществу и дипломатическим кругам, что российское правительство намерено сохранять и поддерживать благоприятный инвестиционный климат в стране», — уверены в палате.