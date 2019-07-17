Лидер с безграничной властью: Али Хаменеи — 80 лет

Черный тюрбан, очки, серая борода — лицо высшего руководителя Исламской республики Иран Али Хаменеи строго смотрит с портретов на каждого, кто приезжает в страну. Хаменеи, фамилия которого похожа на фамилию его предшественника аятоллу Рухоллу Хомейни, — главная фигура Ирана. Однако, несмотря на свой грозный образ, он не диктатор отдающий приказы своим подчиненным, а, скорее, верховный арбитр, который руководит государством, прислушиваясь к самым разным и иногда противоречивым мнениям.

«Хаменеи не стремится быть в центре внимания, не жаждет известности. Такая позиция помогает ему удерживать власть и является важной причиной его политической мощи»,

— пишет о высшем руководителе Ирана политолог Карим Саджадпур в книге «Читая Хаменеи: Взгляды на мир самого влиятельного деятеля Ирана».

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В этом году исполняется 30 лет с того дня когда Хаменеи стал высшим руководителем страны и, как отмечает автор, в то время с ним были связаны надежды на перемены. Новый лидер представлял собой резкий контраст на фоне безмерно жесткого Хомейни.

При Хаменеи Иран за эти годы существенно изменился. Во главе светской власти при нем находились самые разные деятели — от реформатора Мухаммеда Хатами, которого на Западе называли «иранским Горбачевым», до радикального и пугавшего весь мир своими заявлениями Махмуда Ахмадинеджада.

Сам Хаменеи, как и подобает высшему руководителю, оставался над политическими схватками, время от времени выступая с различными заявлениями о ситуации в Иране или в мире. Несмотря на том что, казалось, он сохранял дистанцию от происходящего, было понятно, что его симпатии на стороне консерваторов.

«Хотя его считают великим мастером политического балансирования, Хаменеи неизменно предпочитает консерваторов реформаторам», — пишет о нем Саджадпур.

Хаменеи хорошо знает, что такое политическое руководство страной — с 1981 по 1989 год он был президентом Ирана. По иронии судьбы премьер-министром в то время Мир Хосейн Мусави, который через многие годы станет одним из признанных лидеров иранских реформаторов и будет выступать за улучшение отношений с Западом и США.

Скромный семинарист и его стража

В своей речи, которую он произнес в 1989 году перед вступлением в должность высшего руководителя Ирана, Хаменеи назвал себя «скромным семинаристом» и человеком «со многими недостатками и слабостями». Однако конституционные полномочия «скромного семинариста» практически безграничны.

Как отмечает автор книги о нем, он контролирует все основные рычаги государственной власти, назначает на должности руководителей cудов, армии и СМИ.

«В настоящее время его сторонники образуют разветвленную сеть, охватывающую всю страну и имеющую своих людей за границей. Через этих людей Хаменеи осуществляет свою власть, они обладают большим влиянием, чем любые другие правительственные функционеры, потому что они имеют право вмешиваться в любые государственные дела», — пишет Карим Саджадпур.

Под контролем Хаменеи находится Корпус стражей исламской революции — военная структура, обладающая колоссальной властью в стране.

КСИР — одна из самых могущественных организаций Ирана. Это элитное военизированное формирование было создано в 1979 году на волне иранской исламской революции и впоследствии стало частью вооруженных сил этого государства. В состав организации входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. «Стражи» также занимаются подготовкой добровольческих отрядов народного ополчения.

Организация известна участием в военных действиях в Сирии на стороне сил президента Башара Асада. КСИР тесно связан с ливанской шиитской радикальной политической силой «Хезболла», также присутствующей в Сирии. В составе «корпуса» — более 120 тыс. человек.

Боевое крещение КСИР получил во времена ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Из нее «стражи» вышли «мощной, проверенной в боях силой», говорится в опубликованной в 2012 году в США книге «Иранская революционная гвардия: пока Америка спит, опасность растет».

Не любит Америку, но войны не хочет

В заявлениях Хаменеи часто звучат жесткие оценки США и Израиля, однако знающие его считают, что они имеют под собой основания. В молодости, как противник шахского режима, Хомейни часто подвергался арестам и даже пыткам, а пытали его сотрудники спецслужб, которые проходили обучение в США и Израиле. Во многом на его взгляды повлиял и Хомейни, учеником которого нынешний руководитель Ирана себя считает.

По его мнению США давят на Иран с одной целью — захватить природные богатства страны, которая также обладает удобным географическим положением.

При этом в 2008 году Хаменеи сделал заявление, которое можно было воспринимать как определенный сигнал для улучшения отношений. «Прекращение связей с Америкой лежит в основе нашей политики. Однако мы никогда не говорили, что наши отношения разорваны навсегда», — говорит он.

От откровенно враждебных во времена администрации Джорджа Буша-младшего, отношения Ирана с США перешли к более прагматичным при Бараке Обаме. Именно Хаменеи дал президенту Ирану Хасану Роухани «зеленый свет» переговорам с Вашингтоном о ядерной программе, несмотря на сопротивление части иранского истеблишмента.

Это открыло путь и для знаменитого соглашения по иранской ядерной программе, которое было впоследствии разорвано администрацией Дональда Трампа.

Сегодня конфронтация Ирана и США достигла пика: Вашингтон вновь прибег к санкционной политике против Тегерана, а также активно занимается демонстрацией военной силы. После того как иранские силы сбили американский беспилотник, Белый дом также ввел персональные санкции против высших руководителей Исламской республики, в этот список попал и сам Хаменеи. Кроме него в перечне — восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции.

Согласно документу, американские власти блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

Комментируя санкции против верховного лидера, иранский президент Хасан Роухани назвал их нелогичными и глупыми: «Вы видите, кто-то берет и предпринимает нелогичные и глупые действия. Они говорят, мы бойкотируем лидера страны... Они говорят, что хотят ввести санкции на собственность лидера, но у нашего лидера простая жизнь, все, что у него есть, — это молитвенные места».

В этих словах немало справедливости — Хаменеи мало интересуют зарубежные счета, он обладает властью, которая не снилась ни одному президенту и королю в мире. Однако это еще не означает, что он готов бросать прямой вызов и вступать в открытую конфронтацию с США. Недавно он отверг возможность военного конфликта — по его словам, иранская сторона продолжит оказывать сопротивление Соединенным Штатам, однако войны не будет.

«Оснований для войны нет», — подчеркнул Хаменеи.