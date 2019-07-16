Совсем плоха? Что будет с Меркель

Вопреки традиции слушать национальный гимн стоя, канцлер Германии Ангела Меркель уже во второй раз была вынуждена сделать это сидя. Это произошло во вторник на официальной встрече с молдавским премьером Майей Санду, которая также слушала гимн сидя, вероятнее всего, чтобы не создавать неловкой ситуации. Ранее аналогичным образом протокол был скорректирован в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

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Причиной этого является пошатнувшееся здоровье Меркель и возможная угроза нового приступа дрожи, которые канцлер испытывала уже несколько раз во время официальных мероприятий. Во время публичных мероприятий у Меркель уже несколько раз возникала непроизвольная дрожь. Сама Меркель заявляла, что она в порядке и не нуждается в помощи.

В то же время, как сообщают немецкие СМИ, иностранные спецслужбы активно пытаются найти информацию о состоянии здоровья Меркель, чтобы понять, насколько серьезными могут быть ее проблемы.

При этом многие медицинские работники пытаются объяснить, что же происходит с канцлером. Руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке в беседе с журналистами даже предположил, какой именно диагноз может быть у Меркель. По его словам, германский лидер страдает ортостатическим тремором. Янке уточнил, что это заболевание является безобидным и редким. Специалист объяснил, что страдающий данным недугом человек испытывает дрожь только в стоячем положении. При этом медик уточнил, что излечиться от этого заболевания невозможно.

Большинство граждан ФРГ считают состояние здоровья германского канцлера ее личным делом. По данным недавнего опроса издания Augsburger Allgemeine, так ответило 59% опрошенных немцев.

В свою очередь, оппоненты Меркель из партии «Альтернатива для Германии» полагают, что канцлер Германии должна быть отправлена на принудительное медицинское освидетельствование.

Как заявил депутат от этой партии Петр Быстрон, три случая дрожи свидетельствуют о существенных проблемах с самочувствием у немецкого политика, но в настоящее время понятно, что инциденты произошли не из-за «обезвоживания» и могут объясняться чем-то «более серьезным».

Аналогичное мнение выразил и популярный таблоид Buid, который отметил на своем сайте, что Христианско-демократический союз занимается «цензурой» информации о состоянии здоровья Меркель. Как полагают в издании, партия ведет себя так, как будто «Меркель и не пережила трех приступов дрожи».

Впервые Меркель затрясло во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием.

Затем она испытала приступ дрожи на официальном мероприятии — во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, с Меркель произошел еще один приступ, после чего она все же прервала молчание, но и от детальных пояснений воздержалась, обойдясь лишь словами, что за нее не надо переживать.

Согласно германским законам, принудительному медицинскому освидетельствованию Меркель подвергнуться не может — она может пойти на это только добровольно.

Как рассказал в интервью CNN, профессор института политических наук в Университете Бонна Волкер Бест, в Германии нет законов, которые бы заставляли политиков публично разглашать информацию о своем здоровье. Не существует в Германии и должности, аналогичной, например, терапевту Белого дома. Впрочем, эксперт пояснил, что у Меркель вскоре будет возможность отдохнуть и привести себя в порядок — 19 июля немецкий парламент уйдет на каникулы, и внимание к ее персоне ослабнет.

Не может стать состояние ее здоровья и поводом к отставке канцлера в ФРГ. Конституция Германии определяет возможный уход канцлера с поста путем выражения недоверия — «лишь таким образом, что большинство членов бундестага изберет его преемника и обратится к федеральному президенту с просьбой об отстранении от должности федерального канцлера».

Однако если самочувствие Меркель, действительно, неважное, и она сама примет решение подать в отставку, в этом случае ее место временно займет вице-канцлер Олаф Шольц, представитель Социал-демократической партии. Затем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен провести консультации с лидерами коалиции, чтобы определить персону, которая сможет получить большинство в бундестаге. Если кандидат не сможет завоевать большинства, процедура повторяется через две недели с этим или другим кандидатом.

Если же этот вариант не пройдет, в третий раз будет достаточно простого большинства для наделения полномочиями нового канцлера.

Как отмечает Reuters, в Германии, в отличие от США, не считают, что информация о состоянии здоровья политиков должна становится достоянием гласности. В Америке, напротив вопросы медицинского освидетельствования лидеров были одной из главных тем во время президентской кампании 2016 года.

Команда Трампа активно раскручивала вопрос о состоянии здоровья оппонента — Хиллари Клинтон, — когда ей стало плохо во время выступления на годовщине 11 сентября. Из-за этого она была вынуждена покинуть церемонию. На видео от очевидцев показано, как Клинтон, сопровождаемая агентами секретной службы, шатается и оседает. Позже доктора распространили заявление, что у Клинтон пневмония. Сам Трамп детальные данные о своем здоровье, несмотря на требования оппонентов, не раскрыл.