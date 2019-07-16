Влиять на правительство: как Володин предлагает изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 17 июля выступит с программной статьей, посвященной необходимым, на его взгляд, изменениям в Конституцию России. Публикация планируется в «Парламентской газете».

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Основной темой статьи, по словам источника «Газеты.Ru», близкому к руководству Госдумы, станут предложения по некоторой корректировке ряда положений Конституции в части баланса исполнительной и законодательной властей.

При этом Володин не предлагает менять президентскую форму правления или ограничивать президентские полномочия. Напротив, политик считает, что дополнительное регулирование взаимоотношений между парламентом и правительством повысит эффективность президентских полномочий

— и в части формирования правительства, и в части обеспечения согласованного функционирования органов власти.

Баланс властей ради качества власти

Один из советников председателя Госдумы рассказывает, что, обосновывая свою позицию в конституционной дискуссии, Володин сформулировал «три принципа живой Конституции».

Первый — в том, что базовые положения Конституции неизменны. Здесь явно идет отсылка к первой и второй главам основного закона, которые формируют основы конституционного строя и не могут быть изменены без созыва Конституционного собрания.

Второй принцип заключается в том, что нормы Конституции могут и должны постоянно соотноситься с современными реалиями, адаптироваться к ним. Что, по сути, и является реализацией правовой доктрины «живой Конституции».

Это подтвердил «Газете.Ru» и сам Володин: «Такие важные и имеющие отношение к принципам социального государства конституционные понятия, как «достойная жизнь» и «свободное развитие человека», не имеют сегодня четкого правового описания. Но в каком-то смысле это оправдано, поскольку они динамичны и могут меняться со временем».

По словам спикера нижней палаты российского парламента, восприятие достойных условий жизни сейчас и 10-20 лет назад различное. При этом через одно-два десятилетия запрос общества и требования к социальному государству могут еще возрасти. «Поэтому, менять эти конституционные понятия не надо, а необходимо делать все, чтобы они были максимально реализованы в жизни, причем в соответствии с требованиями времени», — подчеркнул Володин.

Отдельный вопрос, по мнению Володина, еще и в том, чтобы обеспечить максимальную реализацию конституционных принципов и защиту прав граждан в новых реалиях цифровой эпохи, в которую мы вступаем.

Третий принцип, по мысли Володина, собственно, раскрывает, какие конституционные изменения возможны и могут быть целесообразны, чтобы механизмы «живой конституции» работали эффективно.

Они касаются баланса исполнительной и законодательной властей.

«Чем больше конституционных процедур баланса властей, тем эффективнее государство в достижении конституционных принципов и целей», — объясняет «Газете.Ru» советник Володина.

Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью «Газете.Ru».

Давить не на президента, но на правительство

По словам советника спикера Госдумы, говоря о балансе властей, Володин имеет в виду, скорее, усиление полномочий Госдумы по отношению к правительству.

Он считает необходимым, чтобы Госдума участвовала в консультациях с президентом при формировании правительства.

Отметим, что традиционно мнение правительства по какому-либо вопросу, как правило, считается более важным, чем мнение депутатского корпуса. Это происходит, в первую очередь, потому, что премьер-министр назначается президентом с «согласия депутатов». В дальнейшем председатель правительства сам формирует структуру своего кабинета (определяет министерства, вице-премьеров и предлагает кандидатуры на эти должности) и представляет их президенту. Глава правительства при этом может и не советоваться с Госдумой.

Сейчас же Володин предлагает, чтобы, помимо согласования кандидатуры на пост премьера, депутаты могли выражать свое мнение при принятии главой государства решения по персональному составу всего кабинета министров.

Кроме того, чтобы усилить ответственность исполнительной власти, спикер Госдумы предлагает дополнить уже существующую норму о ежегодном отчете правительства перед парламентом возможностью для депутатов давать публичную оценку результативности работы отдельных министерств.

Сам Вячеслав Володин подтвердил «Газете.Ru», что считает баланс и взаимодействие властей ключевым вопросом конституционной дискуссии, поскольку, «чтобы максимально реализовать все принципы и нормы социального государства, необходимы, прежде всего, качество государственного управления и согласованность действия всех ветвей власти».

Кто и как может поменять Конституцию

Порядок изменения Конституции определяется главой 9 Основного закона. Предложение о правке могут вносить президент, Совет Федерации, Госдума, правительство, законодательный органы субъектов России, а также группа численностью не менее одной пятой членов СФ или ГД.

Если изменения вносятся в главы 3-8 (что и предлагает Володин), то процедура принятия аналогична принятию федерального конституционного закона. Он должен быть одобрен не менее чем тремя четвертями голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее чем двумя третями от общего числа депутатов. Кроме того, изменения должны быть одобрены не менее чем двумя третями региональных парламентов.

Почему изменения не радикальные

Ранее «Газета.Ru» писала, что инициатива Володина, скорее всего, одобрена в Кремле, однако у самого президента пока нет окончательно сформированной позиции по данному вопросу. Особенности нашей политической системы диктуют то, что именно мнение российского лидера будет решающим в этом вопросе.

Bloomberg же писал, что российские власти в целях «транзита — 2024» думают над вариантом перехода к парламентской республике через ограничение президентских полномочий. Однако отметим, что пока предложения Володина направлены, скорее, на ограничение премьера и кабинета министров.

При этом эксперты полагают, что

предложения Володина осторожны, и их точно нельзя назвать революционными.

Их реализация, говорит «Газете.Ru» политолог Аббас Галлямов, не приведет к изменению самой системы, однако все-таки немного укрепит позиции Госдумы. «Консультации все равно приведут к тому, что депутаты окажутся в повестке, а возможность выставлять оценки отдельным членам кабинета тоже будут способствовать большей заинтересованности в них со стороны министров и вице-премьеров», — отмечает эксперт.

Галлямов считает, что Володин — системный игрок, и не будет предлагать радикальных решений, не имея согласия Путина.

«Он как политический хирург. Для него главное — не навредить. Он не из тех, кто, очертя голову, бросается вперед, пытаясь разрубить гордиев узел мечом. Он будет его аккуратно распутывать. Пока Путин сам не определится, Володин спешить не будет. Никаких признаков того, что Путин уже принял решение, пока нет», — заключает политолог.