«Нас уже давно продали»: как Украина готовится к выборам

Украина вовсю готовится к предстоящим выборам в Верховную раду — они состоятся уже в конце этой недели, 21 июля. Улицы страны пестрят предвыборными плакатами, с которых кандидаты все как один обещают своим соотечественникам великое, счастливое будущее страны. Впрочем, сами избиратели настроены куда менее оптимистично, чем те, кому они вверят свою судьбу.

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На данный момент лидер гонки — президентская партия «Слуга народа»: по данным Центра Разумкова, за нее готовы проголосовать 31,8% среди всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились. Следом идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 9,7% и 12,5% голосов соответственно. На третьем месте партия «Голос» Святослава Вакарчука — 7,0% и 8,8%. Пятерку лидеров замыкает «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 6,1% и 8,3%, и «Батькивщина» Юлии Тимошенко — соответственно 6,1% и 7,0%.

Впрочем, различные социологические группы по-разному оценивают будущее распределение мест. Например, группа «Рейтинг» утверждает, что за «Слугу народа» готовы проголосовать 47% среди определившихся. За «Оппозиционную платформу — за жизнь» — 11,6% респондентов. «Бронзовую медаль», согласно этим данным, получает «Европейская солидарность» — 8,2%.

Но украинцы в основном обсуждают действующего и бывшего президентов. В целом, жители страны оценивают то, что было при прежнем лидере, и робко заглядывают в туманное будущее с новым. К нынешнему главе государства жители страны пока относятся спокойно.

Впрочем, мало кто возлагает на него большие надежды.

«Туристам очень нравится Киев. Они приезжают и видят праздничный майдан, Крещатик, везде тусовка, все весело, все кругом поют, танцуют. И им кажется, что в стране уже нет проблем. И мне иногда так хочется их провезти по окраинам города. Показать, насколько все нищее, убитое. Это все, что мы получили от прежних президентов. То, что ломалось на протяжении 20 лет, довольно сложно восстановить за пять одному человеку», — говорит «Газете.Ru» киевский таксист Николай.

«Борщ стал дорогим удовольствием»

Глядя на праздничный вид столицы, действительно вряд ли у кого-либо возникнет мысль, что многие жители этой страны живут в глубокой бедности. 57-летнему жителю Полтавы Геннадию до пенсии — три года, но о беспечной старости мечтать не приходится. Такие мысли посещают его, когда он смотрит на свою тещу. Она не работает и получает пенсию 1,7 тыс. гривен (чуть больше 4 тыс. руб.), при том, что плата за коммунальные услуги составляет все 6 тыс. На всеобъемлющий вопрос корреспондента «Газеты.Ru»: «Как?» — он лишь разводит руками: «Фантазируйте».

О прежней власти отзывается не иначе как с весьма пестрой матерной бранью, а о нынешней пока сказать ничего не может, да и очень слабо верит, что что-либо может измениться.

К слову, в попытке спасти себя и друг друга от ситуации, в которой расходы существенно превышают доходы, украинцы действительно начали фантазировать.

Как рассказывает 50-летняя киевлянка Светлана, некоторые магазины установили специальные контейнеры, куда желающие могут сложить продукты для пенсионеров и нуждающихся. По ее словам, обыкновенной стали ситуации, когда те, у кого есть возможность, просто покупают пожилым людям целые пакеты с едой.

«Это единственный способ выжить — помогать друг другу. Представьте, у нас до этого апреля лук стоил 40 гривен (около 100 рублей. — «Газета.Ru»). Примерно столько же стоили морковь, капуста, свекла. Смешно сказать, на Украине борщ был дорогим удовольствием.

Сейчас смешно, конечно, а тогда было не до смеха. Мы теперь уже с грустью вспоминаем, как хорошо и спокойно нам жилось при [экс-президенте Украины Викторе] Януковиче. Вот, насколько мы отчаялись», — говорит она, то улыбаясь, то грустно опуская глаза.

Такую позицию разделяет и пенсионер из Умани Александр. Рассказывая о ситуации в стране, он периодически делает паузы, то ли чтобы перевести дыхание, то ли чтобы подобрать нужные слова, которые все равно не находятся.

«Я живу на Украине уже 67 лет. Переехал сюда из Азова. И за всю свою жизнь я никогда не видел такой даже не бедности — нищеты. Но больше всего тяжело от того, что сейчас такие отношения между нашими странами (Россией и Украиной. — «Газета.Ru»). Деньги — ладно, их всегда не хватает, но мы же когда-то были одним большим, сильнейшим государством. Неужели нельзя просто найти общий язык?» — вопрошает он.

Предатели и патриоты

И таким вопросом задаются большинство украинцев, которые хорошо помнят советское время. Водитель междугороднего автобуса Андрей обращает внимание на рекламный щит партии Порошенко «Европейская солидарность», на котором ярко красуется надпись «Защитим европейское будущее Украины». Такими же слоганами пестрят газеты партии, которые промоутеры раздают в палатках — ими буквально наполнен каждый город. При виде такой атрибутики собеседник буквально не может сдержать эмоций.

«Вот, смотрите, это самый настоящий предатель Украины. Ее ломали последние 20 лет, но я даже представить не мог, что всего за пять лет можно разрушить почти все. Войну на востоке развязал, страну в такой глубокий кризис вогнал, что даже вздохнуть не получается. Нам сейчас пытаются навязать Европу. Они (прежняя украинская власть. — «Газета.Ru») делали все, чтобы окончательно разорвать отношения с Россией. Но знаете, политика политикой, а народы у нас всегда были братские, ими и останутся», — сказал он.

Более молодое поколение украинцев относятся к вопросу единства народов менее фанатично. Они больше всего скорбят о том, что потеряли после 2014 года. 27-летняя Любовь с болью в голосе вспоминает о том, как пять лет назад на пути к заветному Евросоюзу было разрушено то, чем дорожили украинцы.

Сейчас первое, что бросается в глаза на Украине — бесчисленное количество флагов страны. Знамена развеваются буквально на каждом здании, столбе и даже на деревьях. Чуть менее часто, но все же куда чаще, чем триколор в Москве, по Украине встречаются красно-черные флаги — запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России).

В Киеве, как, впрочем, и в других городах страны, особенно во Львове, так называемую «небесную сотню» — погибших во время «евромайдана» активистов — возвели в статус героев. Возле самой площади Независимости, где проходили основные события бунтов 2014 года, создали целый мемориальный комплекс памяти жертв. Впрочем, украинцы утверждают, что возвеличивание «майдана» — это инициатива правительства. Для самих жителей страны — это огромная боль.

«У меня как будто лучшие воспоминания забрали. Раньше мы очень любили приходить на майдан, зимой тут была очень красивая елка, это были лучшие воспоминания из детства. А потом я помню майдан 2014 года. В феврале с него ушли протестанты и остались только бездомные. Там была разбитая плитка, везде кровь, жуткий запах нечистот. Сейчас его, конечно, привели в порядок, но украинцы там больше не гуляют. Он теперь в основном для туристов»,

— сказала Любовь «Газете.Ru».

Она обратила внимание, что, в основном, те, кто участвовал в «евромайдане», были из Львова — города, который больше всего заинтересован в евроинтеграции Украины в связи территориальным положением. При этом она убеждена, что большинство украинцев не так фанатично настроены на ЕС и НАТО.

Зато такой упрямый курс держало прежнее правительство и, судя по всему, продолжит нынешнее. Напротив входа в администрацию президента Украины через один стоят сине-желтые флаги и знамена ЕС.

Посреди Европейской площади в Киеве красуется символика НАТО и надпись «70 НАТО» в честь 70-летия со дня основания альянса. «Почему здесь находится этот постамент? Это ведь не их праздник», — замечает проходящая мимо туристка.

Но смысл этого не понимают и многие украинцы. Точно так же некоторые вовсе не видят смысла в том, чтобы идти на парламентские выборы.

«За нас уже все решили»

Владелец хостела во Львове Ярослав на вопрос о голосовании засмеялся. Он никогда не ходил на выборы и начинать не собирается. По его мнению, в странах постсоветского пространства не имеет смысла говорить о демократии и о том, что голос народа может хоть что-то решить.

«За нас уже все давно решили, и все давно продали. Надеюсь ли я на Зеленского? Ну что вы. Он такой же продажный, как и его предшественник. Сейчас немного осмелеет и тоже деньги фургонами выгребать начнет. Украина сейчас — это темный тоннель. Идешь по нему, а света нигде не видно», — говорит молодой человек.

Впрочем, определенная категория людей глубоко убеждена, что Украина — демократичная страна. Как говорят сами украинцы, их — от пяти до десяти процентов, и как раз они в свое время поддерживали «майдан». Националист Владимир из Полтавы довольно долго и красочно описывает, почему украинская нация возвеличивается над другими. Он убежден, что в России историю сильно исказили и о большинстве заслуг Украины умолчали.

«На выборы в Раду иду, конечно. Более того, я там буду наблюдателем. Голосовать буду за националистов. Знаете, у нас же не так, как у вас (в России. — «Газета.Ru»). У нас демократия.

Мы к Зеленому пока спокойно относимся, но, если он начнет творить что-то, что нас совсем не устраивает, мы просто выйдем на еще один «майдан». В этом наше отличие от вас», — сказал собеседник издания.

Правда, с такой позицией на Украине, действительно, сталкиваться приходится нечасто. В основном, о политике — как внешней, так и внутренней -— украинцы говорят либо со злостью на правительство, либо с глубокой грустью, но практически все заканчивали свой рассказ фразой: «Будем ждать. Вдруг все наладится». Пока они уверены, что им остается только ждать.