Пять паспортов: как Порошенко нарушил законы Украины

Хотя на Украине действует запрет на двойное гражданство, экс-президент страны Петр Порошенко имеет паспорта сразу пяти государств, сообщает украинское издание Elise Journal со ссылкой на источники в прокуратуре Молдавии.

Порошенко якобы сделал себе несколько гражданств еще в 1996 году — на подставные имя и фамилию.

Кроме того, бывший украинский лидер намерен сбежать в Великобританию, отметили источники. При этом политик собирается использовать ненастоящее имя.

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Согласно законодательству Украины, чиновник, а тем более — президент, не имеет права иметь несколько паспортов. Это является основанием для освобождения от должностных полномочий. Девятая статья закона устанавливает, что «полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства». Однако при этом существует мнение, что тройное гражданство не нарушает конституцию Украины, так как там запрещено только двойное.

Издание Elise Journal ранее уже сообщало, что Петр Порошенко намерен сбежать с Украины в Западную Европу. Для этого экс-президент хочет создать общественную организацию за рубежом.

«Получается, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы», — говорится в статье. Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Отмечается, что сейчас

команда Порошенко якобы ведет переговоры с семейством миллиардеров Рокфеллеров.

В конце мая это же издание сообщало, что Петр Порошенко «купил билет в Великобританию в один конец», передает ФАН. По этим данным, экс-президент намерен улететь из-за проблем со здоровьем. Планирует ли Порошенко возвращаться на Украину, неизвестно. Вместе с экс-президентом Украины страну покидает и его жена.

В качестве «запасных аэродромов» для побега Петра Порошенко после поражения на выборах президента Украины называли также Испанию и Молдавию. В Испании у Порошенко есть много недвижимости, а в Молдавии «всем заправляет его друг и партнер по бизнесу» Владимир Плахотнюк. При это нынешняя правительственная коалиция Молдавии, сформированная социалистами и блоком ACUM, стремится очистить политическую сферу от влияния Плахотнюка.

Ранее против Порошенко уже было возбуждено восемь уголовных дел. Его подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств на сумму в $300 млн, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Экс-президент Украины уже прокомментировал возбужденные против него уголовные дела. По его словам, персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. <...> Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — сообщил Порошенко.

Порошенко также обвинили в причастности к контрабанде гашиша из Марокко. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Молдавии Майя Санду.

По ее словам, власти Порошенко сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Вместе они занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям [Приднестровской Молдавской республики] выживать».

В конце июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил олигарха Владимира Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотических веществ и их сбыте в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В ведомстве ведут также расследование по уголовному делу о создании транснационального преступного сообщества, которое занималось контрабандой гашиша из стран Северной Африки через территорию Евросоюза в страны бывшего СССР, где наркотик сбывали — в том числе, и в России.

Тем не менее, арест Порошенко и людей из его окружения будет возможен только после того, как на Украине сменится генеральный прокурор. Сейчас эту должность занимает Юрий Луценко.

«В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии», — заявил в эфире NewsOne юрист Андрей Портнов, бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича.