«Все Балканы должны запылать»: Макрон едет в Сербию

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, который начинается 15 июля, стороны должны подписать несколько соглашений торгово-экономического характера. Мероприятия пройдут с большой помпой, так как французского президента будут сопровождать 100 французских офицеров спецслужб, а для патрулирования улиц Белграда будет задействовано около 5000 полицейских.

Реклама

Сербские СМИ обращают внимание, что визит Макрона проходит спустя две недели после несостоявшегося парижского саммита, на котором французский президент хотел обсудить вопросы урегулирования отношений Косово и Сербии под эгидой ЕС. Саммит был сорван из-за невозможности сторон прийти к компромиссу.

Накануне приезда Макрона президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что, кроме вопросов двусторонних отношений, стороны будут обсуждать вопросы будущего Косово в рамках ЕС. «Макрон один из двух главных европейских лидеров и человек, которому принадлежит будущее…», — заявил сербский лидер. Вучич также назвал Макрона «трудолюбивым и энергичным человеком, с которым не всегда легко иметь дело».

На фоне проблем на домашнем фронте, который сопровождается экономическими проблемами, Макрон в последнее время стремится увеличить роль Франции во внешней политике. Он активно вовлечен в дипломатию вокруг Ирана, дела Африки, а поездка в Сербию дает возможность укрепить европейское направление.

Макрон позиционирует себя как один из главных сторонников единой Европы, однако выступает против скорого расширения ЕС. В то же время Сербия стремится в ЕС, пропуском куда должно стать решение косовской проблемы.

В последнее время проблемы Косово и Сербии еще больше обострились. Приштина ранее ввела 100% пошлину на товары из Сербии, а недавно запретила въезд в край высокопоставленных чиновников Белграда. В ответ на этот шаг директор канцелярии по самопровозглашенной республике Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что власти Косово своим решением о запрете на въезд из Сербии официальных лиц отрезают сербов от их государства, а также создают для них гетто. Он призвал на помощь международное сообщество, чтобы «остановить это сумасшествие». «Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал», — отметил Джурич.

Подобные слова не могут не волновать европейских чиновников, которые опасаются возможности вспышки нового конфликта на Балканах. В последнее время и Макрон, и канцлер ФРГ Ангела Меркель предприняли попытку сблизить позиции сторон на саммите ЕС в Берлине в апреле, однако сделать это не удалось.

«Вместо того, чтобы совершить прорыв, Меркель и Макрон невольно выставили на первый план неблагополучную европейскую дипломатию. На саммите были отмечены разногласия не только между Косово и Сербией, но и между Парижем и Берлином, а также между странами-членами ЕС и его внешнеполитическим аппаратом в Брюсселе», — писала по итогам саммита американская газета Politico.

Масла в огонь подлил и президент Косово Хашим Тачи, который заявил, что без участия США диалог с Сербией будет невозможен.

Однако Вашингтон пока не проявляет активного интереса к проблематике Косово, и для Макрона визит — возможность продемонстрировать роль Франции, которая до настоящего времени была не слишком активна на Балканах.

Кроме того, для Макрона участие в урегулировании конфликта — это демонстрация влияния ЕС. Основой здесь может служить Брюссельское соглашение 2013 года о нормализации отношений. В нем стороны договорились о взаимодействии экономического и политического характера, а также о механизме обеспечения прав сербов в Косово, однако поддержки в рядах оппозиции соглашение не нашло. По их мнению, документ выглядел как шаг на пути признания Сербией Косово.

При этом, согласно недавнему исследованию центра «Балканист.ru», возможность подписания Косово и Сербией двустороннего договора на основе соглашения «в условиях внутренних противоречий [ЕС], Brexit и, в целом, скорее проамериканской, чем проевропейской позиции Великобритании, — крайне низка».

Пока неясно, есть ли у Макрона какие-либо идеи, которые он может предложить Белграду для решения проблем с Косово. Однако известно, что и Макрон, и особенно Меркель, негативно относятся к возможном обмену территориями между Косово и Сербией. Подобная идея рассматривалась во время переговоров между косовскими и албанским лидерами, но поддержки у многих европейских лидеров она не получила.

В недавней беседе с «Газетой.Ru» бывший спецпосланник ООН на Балканах Карл Бильдт отметил, что считает подобные действия «опасными»: «Когда вы это делаете, вы знаете, где вы остановитесь, но вы не знаете, чем это закончится. Границы — это границы, и их не нужно трогать. Многие границы в Европе прочерчены кровью, и, если вы станете их менять, вы не можете быть уверены, что вас ждет».