Обыски и обвинения: на Порошенко объявлена охота

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски. О этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на осведомленный источник.

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины изучают деятельность Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) при экс-президенте страны Петре Порошенко.

«Касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Порошенко», — отмечается в статье.

Следователей ГБР интересует, кто подписывал документы под грифом «совершенно секретно», а также — кто и что говорил на совещаниях. Для этого проводятся опросы сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые обеспечивали секретность совещаний в ситуативной комнате СНБО.

Накануне, 11 июля, экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Как сообщает НСН, точно неизвестно, в рамках какого из восьми уголовных дел будут допрашивать политика.

В ГБР также сообщили, что сейчас проводится проверка документов, на основании которых с банковских счетов бывшего украинского лидера были сняты $34 млн наличными. За несколько дней до этого ГБР Украины подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против Порошенко.

Документ был направлен на согласование в Генеральную прокуратуру страны, затем он будет передан в суд, отмечает ФАН.

Директор ГБР Роман Труба ранее подчеркнул, что не исключает ареста активов завода «Кузня на Рыбальском» и телеканала «Прямой», которые фигурируют в двух из восьми уголовных дел против Порошенко. По словам силовика, у этих дел «есть перспектива».

После его поражения на президентских выборах против Порошенко действительно было возбуждено сразу восемь уголовных дел. Его подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

22 июня Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела. По его словам, персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — сообщил экс-глава Украины.

Кроме уголовных дел о госизмене и злоупотреблениях, Порошенко подозревают в отмывании денег на сумму $300 млн, добытых при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

11 мая сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры (УСР ГП) Украины допросили Петра Порошенко по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года, сообщил начальник управления Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи впервые допросили Порошенко еще в конце осени 2016 года, однако тогда экс-президент не стал подписывать протокол.

«Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Несмотря на сотни напоминаний, к сожалению, с тех пор не было ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан. Три месяца назад я уже лично включился в этот процесс и писал пресс-секретарю Святославу Цеголко», — признался правоохранитель.

Он добавил, что в этот раз Порошенко вызвали повесткой как для подписания протокола, так и для нового допроса, поскольку у следователей возникли дополнительные вопросы к главе государства как к свидетелю массовой гибели людей в центре Киева в ходе «евромайдана».

Петра Порошенко также подозревают в преступлениях и за границей: премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила Петра Порошенко в коррупции и контрабанде. По ее словам, экс-президент Украины сотрудничал с олигархом Владимиром Плахотнюком, бывшим лидером молдавских демократов. Вместе они занимались контрабандой в Приднестровье, создавая «коррупционные схемы». Двумя днями ранее МВД РФ обвинило Плахотнюка в контрабанде гашиша из Марокко.