Назад в Московию: штаб Зеленского отменил Россию

Переименовать Россию в Московию, а русский язык, на котором говорят в РФ, в «российский язык» предложил советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV.

«Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский»,

— подчеркнул советник Зеленского.

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Он добавил, что может «как филолог» утверждать, что «украинский русский» существенно отличается от «русского русского». Разница между ними якобы заметна как в лексике, так и в грамматике, уверен Потураев.

Кроме того, он предложил официально переименовать Россию в Московию.

«Почему мы боимся? Это же проактивная история. Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — заявил советник украинского президента, назвав Российскую Федерацию «временно неподконтрольными Китайской народной республике территориями».

Член Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с ФАН заявил, что предложение Потураева демонстрирует слабость команды Зеленского.

«Если эта команда будет действовать подобным образом, то, думаю, они недалеко уйдут от Порошенко и его окружения. Предложение Потураева носит ярко выраженный антироссийский характер. Но на самом деле Украине сегодня требуется всестороннее улучшение отношений с Россией», — подчеркнул российский сенатор.

Он добавил, что Украина должна для начала справиться с внутренними проблемами, а не «забивать людям голову подобной антироссийской ерундой».

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в свою очередь полагает, что в команде Зеленского таким образом хотят угодить «как русофобам, так и русофилам», передает НСН.

«Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. <...> Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык — русский, а русский — «российский». Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны. Что хотят, то и воротят», — подчеркнул эксперт.

Статус русского языка является больной темой для команды нового президента Украины. 1 июля глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что языковой вопрос является важным для страны. Богдан подчеркнул, что

языковой вопрос нужно решать — причем нельзя заставить всю страну говорить по-украински.

Он отметил, что можно было бы позволить Донецкой и Луганской областям иметь русский язык в качестве регионального, если бы юго-восток признал себя частью Украины, а украинский язык – государственным. По словам главы администрации президента, другие области тоже могут претендовать на русский язык как региональный, поскольку «если всех заставлять говорить по-украински, то страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей».

Подобные потураевскому предложения — переименовать Россию — уже не в первый раз звучат с украинской политической сцены. Летом 2018 года депутат Верховной рады от партии «Свобода» Андрей Ильенко заявил, что Российская Империя появилась после того, как Москва «украла название и историю» у Киева.

По версии Ильенко, что до Петра I Русское Царство называлось Московией, а на Украине находилась «настоящая» Русь.

Ранее известная своей русофобской позицией детская писательница Лариса Ницой заявила, что Россию «стоило бы переименовать в Московию». По словам Ницой, Русь на самом деле зародилась в Киеве, и только потом Петр I своим указом назвал Русью свое Московское царство.

Наконец, в 2016 году в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает запретить употреблять слово «Россия» и его производные в отношении РФ, которую, в свою очередь, предлагалось переименовать в Московию. С такой инициативой выступила депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. В документе также говорится, что название «Россия» является «историческим достоянием Украины». Однако законопроект не был одобрен нардепами.

Впоследствии доктор исторических наук, профессор СПбГУ Татьяна Таирова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что использовать термин «Русь» относительно только территории современной Украины крайне некорректно.

«Киевская Русь охватывала и часть современной России, и Украины, и Белоруссии. Поэтому этот термин относится ко всем этим территориям», — подытожила историк.