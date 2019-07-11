«Он всех обокрал!» Как Порошенко выперли с Закарпатья

Под крики «ганьба!» (укр. позор) бывший президент Украины Петр Порошенко был вынужден покинуть место встречи с жителями города Свалява Закарпатской области. Как сообщает «Страна.ua», митинг был приурочен к предвыборной кампании партии Порошенко «Европейская солидарность» в Верховную раду.

В сети было опубликовано видео, как Порошенко спешно ретируется с места митинга, сопровождаемый сотрудниками охраны и окруженный толпой возмущенных свалявцев.

Кроме «ганьбы» бывший украинский лидер получил солидную порцию разнообразных матерных оскорблений. Один из митингующих заявил Порошенко, что тот «обокрал армию, всех обокрал».

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Экс-президенту Украины уже не привыкать к таким приемам со стороны украинцев. Всего тремя днями ранее жители Хмельницкого встретили его криками «Ганьба!» и также прогнали прочь.

На кадрах опубликованного в сети видео Порошенко идет по улице, приветствуя горожан и пожимая встречным руки. В ответ на пожелание доброго дня экс-президент услышал оскорбления.

«Иди отсюда!» — кричали Порошенко возмущенные местные жители. Кроме того, на записи слышны другие обидные слова и оскорбления в адрес политика. В результате он вместе со сторонниками был вынужден поспешно покинуть место встречи.

8 июля возмущенный такой «всенародной любовью» бывший президент Украины пригрозил согражданам, передает ФАН.

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: «Ганьба!» В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — заявил Петр Порошенко.

Впрочем, крики «ганьба!» Порошенко приходилось слышать и в бытность президентом. В 2015 году, когда он пришел на площадь Независимости в Киеве, чтобы принять участие в церемонии поминовения погибших на «евромайдане» в 2014 году украинцев, собравшиеся на площади люди освистали политика.

В ноябре 2014 года Порошенко оскорбили во время возложения цветов к кресту «Небесной сотне». Президента Украины обвинили в том, что пострадавшие во время госпереворота не получили особого социального статуса.

В ходе предвыборной кампании 2019 года Порошенко неоднократно подвергался нападкам со стороны радикальных украинских националистов. Как сообщает НСН, в марте политик был вынужден бежать со сцены под крики «ганьба!» активистов «Национального корпуса».

Украинские националисты, в основном — молодежь, держали плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере, на которых была изображена свинья с подписью «Свиноборонпром».

Президентские выборы Порошенко в итоге проиграл, хотя и прошел во второй тур. В первом туре политик набрал 15,95% голосов, а во втором — 24,46%. В обоих турах Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому — кандидат от партии «Слуга народа» набрал 30,24% и 73,23% голосов соответственно.

Особо серьезных результатов от внеочередных парламентских выборов партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» тоже ждать не приходится. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что партия Дмитрия Разумкова «Слуга народа» может набрать 48,5%.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука показала результат в 14,1%.

Лишь 9,2% украинцев поддержали бы партию «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. 6,2% — проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Более того — после поражения на президентских выборах против Порошенко было возбуждено сразу восемь уголовных дел. Его подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.