«Иди, гуляй»: Зеленский выгнал чиновника с совещания

Украинский лидер Владимир Зеленский в грубой форме выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и Борисполя секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его разбойником.

«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста!» — обратился президент Украины к Годунку.

Такую реакцию у главы страны вызвал тот факт, что секретарь ранее был судим за разбой с причинением тяжких телесных повреждений.

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Началось все с того, что Зеленский на встрече с местными властями и киевским активом, среди которых был новый глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян, обсуждал вопрос функционирования Бориспольской больницы, передает «Интерфакс». Когда глава страны посетил больницу, то увидел, как на «девяти квадратных метрах» располагаются «шесть больных», что его неприятно удивило, отмечает ТАСС. Кроме того, его не удовлетворило состояние самого медучреждения. Во время совещания были вызваны главврач больницы, представители местной администрации, а также городского совета и мэр Борисполя. Они рассказали Зеленскому о том, как можно отремонтировать больницу и кто виновен в ее нынешнем плохом состоянии.

Украинский президент поинтересовался, почему украинские чиновники, в том числе мэр города и директор больницы, «не сели за один стол» и не обсудили ее работу ранее. В ответ на это секретарь горсовета Ярослав Годунок пожаловался, что в настоящее время глава районной госадминистрации Борисполя Александр Туренко «забрал» у города больницу, из-за чего она, по его словам, не может финансироваться за счет бюджета. Ранее, отметил он, была иная система: соучредителями Бориспольской больницы были в равных долях и город, и район.

Зеленский же, заглянув в телефон, сказал, что «когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит». Он также отметил, что в свои 42 года «видел очень много людей».

«Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член «Родины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса — «разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений». Ярослав Николаевич. Это Вы?» — задал президент Украины вопрос Годунку и получил положительный ответ.

Тогда Зеленский потребовал, чтобы секретарь городского совета удалился из зала совещания. Годунок в ответ начал кричать и назвал ситуацию «цирком», однако Зеленский лишь повторил: «Плохо слышишь? На английском — exit. Идите».

Ярослав Годунок не унимался. Уходя, он напомнил Зеленскому его же слова о том, что «все украинцы — президенты». Украинский лидер не растерялся и ответил, что секретарь горсовета Борисполя такого звания не достоин.

«Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй», — сказал Зеленский.

После этого президент страны принес свои извинения за инцидент: «Извините, эмоции. Не люблю бандитов, просто». Кроме того, он потребовал за год сделать Бориспольскую районную больницу современным медицинским учреждением. Такой ультиматум он выдвинул новому главе Киевской обладминистрации Михаилу Бно-Айрияну и местным властям.

«Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями», — обратился к чиновникам Зеленский.

Он пригрозил, что, если его требование не будет выполнено, то он «всех уволит». «Я вам честно обещаю», — сказал президент Украины на совещании.

Как отмечает ТАСС, сразу после встречи с украинскими чиновниками глава государства заявил, что позвонит и.о. главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка.

Ранее Владимир Зеленский провел совещание в Закарпатской области, посетив международный автомобильный пункт пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, передает РИА «Новости». На встрече глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отчитался перед президентом о работе пропускного пункта.

После этого Зеленский провел совещание с представителями правоохранительных органов и председателями областных государственных администраций.