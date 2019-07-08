Интеграция со скандалом: как прошел саммит Украина — ЕС

В Киеве завершился саммит Украина — ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.

Реклама

В состав европейской делегации также вошли Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Политики провели встречу в узком кругу и посетили пленарное заседание саммита, сообщает «112 Украина».

Мероприятие прошло не без курьеза: украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили в Мариинский дворец, где встречались участники саммита

— ее фамилии не оказалось в списке приглашенных. Об этом сообщают украинские СМИ.

Прощально-ознакомительный саммит

По мнению политолога Кирилла Молчанова, саммит носит «больше ознакомительный характер для Зеленского», который принимает участие во встрече такого формата впервые.

При этом для представителей ЕС встреча этого уровня станет последней: на должности главы Евросовета Туска 1 декабря сменит нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, свои посты в скором времени также покинут глава Еврокомиссии Юнкер, руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан.

«Этот визит будет дипломатично-протокольного характера и какого-то прорыва ожидать невозможно», — цитирует эксперта «112 Украина».

В рамках саммита было подписано пять экономических документов. Сумма финансирования по всем соглашениям составляет €127 млн.

Эти деньги, как подчеркивается, должны быть использованы для борьбы с коррупцией, а также пойти на поддержку гражданского общества, культуры, востока Украины и децентрализации.

Еще до начала встречи посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в итоговой декларации по результатам встречи учтены 99% пожеланий украинской стороны.

«Готов проект документа саммита», — цитирует дипломата УНИАН.

«Наверное, 99% пожеланий украинской стороны в документе были учтены. Речь идет и о территориальной целостности, речь идет и о санкциях по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации», — заявил Точицкий, говоря о проекте декларации от имени Зеленского, Туска и Юнкера.

«Чрезвычайно важно, что на саммите будет вопрос помощи Приазовью, и это тот элемент, который очень важен для нас, который еще раз демонстрирует, что Европейский союз был, есть и остается с Украиной», — подчеркнул он.

Комментируя перспективу членства Украины в ЕС, Точицкий отметил, что пока обсуждался только «вопрос интеграции в рамках Соглашения об ассоциации».

Ослабление давления на Россию

В ходе совместной пресс-конференции с главами Европейского совета и Еврокомиссии Владимир Зеленский заявил, что секторальные и «крымские» санкции Европейского Союза против России будут продолжены, сообщает УНИАН.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко ранее заявлял в своем фейсбуке, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским. По словам Порошенко, тот факт, что российской стороне позволили снова участвовать в Парламентской ассамблее Совета Европы, стал шагом к «снижению санкционного давления».

Возвращение России в ПАСЕ стало для Киева ударом. Об этом, в частности, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, который назвал поведение Европы «изменой».

«Нам всем больно от измены Европы. Но на самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику»,

— заявил дипломат.

Зеленский недоволен деятельностью Климкина. Он даже заявлял, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета, когда МИД Украины не поставил президента в известность о планах по ответу на ноту России по украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение государственной границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Однако, несмотря на достаточно резкие реакции со стороны «старого» украинского политического истеблишмента, Зеленский не видит изменений в позиции Запада.

«Я рад сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и «крымские» санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно»,

— подчеркнул Зеленский.

При этом украинский лидер назвал санкции «последним цивилизованным инструментом для установления мира». «Не думайте, что санкции — мое любимое слово, мое любимое слово — мир», — сказал он.

По словам президента, санкции против Москвы должны продолжаться до полного выполнения ею минских договоренностей, восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил «непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Он подчеркнул, что страны Евросоюза ранее единогласно продлили силу экономических санкций против России до 31 января 2020 года.

«Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены», — подчеркнул Туск.

Киев и некоторые страны Запада считает РФ стороной конфликта в Донбассе. Москва же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.

Минские соглашения были заключены в 2014 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эти республики заявили о своей независимости после госпереворота в феврале 2014 года. Пакет документов был подписан главами нескольких стран, которые представляют собой «нормандскую четверку». В рамках минских договоренностей должен был прекратиться вооруженный конфликт на востоке Украины. Окончательно минские соглашения были оформлены в начале 2015 года.

Тогда Киев обязался выйти на прямой диалог с представителями ополчения Донбасса, а также прекратить огонь. Политическую часть соглашений Киев систематически игнорирует. Зеленский также уже объявил, что не собирается идти на переговоры с ДНР и ЛНР, а также не планирует предоставлять региону особого статуса внутри украинского государства.

Президент новый, блокада старая

В то же время Зеленский во время пресс-конференции после заседания участников саммита Украина — ЕС заявил, что в ближайшее время Киев может снять экономическую блокаду с ДНР и ЛНР. Условием для этого, отметил президент, станет возврат якобы «незаконно «национализированных» предприятий, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях».

«Люди же не играют в политические игры, они живут на Украине. Они ничего не могут сделать, если их родители в таком сложном положении находятся, когда они не хотят переезжать на Украину, я имею в виду, на ту территорию, которую мы контролируем», — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что конфликт на востоке Украины можно будет решить в течение года.

«Мы предложили, чтобы «Минск» продолжился и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну, — заявил он. — Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны».

Как сообщается в справочной информации к саммиту на сайте Европейского совета, Туск и Юнкер планируют вновь призвать Россию немедленно освободить 24 украинских моряка, задержанных по обвинению в незаконном пересечении границы.

Российские пограничники в конце прошлого года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Они направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда позже были отведены в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указу Киева. Российской стороной инцидент был воспринят как провокация, которую, по мнению Москвы, координировали в СБУ.

В Киеве назвали задержание моряков неправомерным. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Киев направил запрос в Международный трибунал ООН по морскому праву о применении временных мер по освобождению моряков, который принял решение в пользу Украины. Россия же продолжает настаивать, что у данного судебного органа нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.