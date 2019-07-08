«Ганьба!»: жители Хмельницкого прогнали Порошенко прочь

Бывшего президента Украины Петра Порошенко освистали и прогнали из города Хмельницкий местные жители. Видео скандала опубликовал в своем фейсбуке народный депутат Верховной рады Александр Онищенко.

На кадрах видно, как Порошенко идет по улице, приветствуя горожан и пожимая встречным руки. Однако вскоре в ответ на пожелание доброго дня экс-президент услышал крики «Ганьба!» (укр. — позор).

«Иди отсюда!» — кричали Порошенко возмущенные местные жители. Кроме того, на видео слышны другие обидные слова и оскорбления в адрес политика.

Реклама

В результате Порошенко вместе со своими сторонниками был вынужден поспешно ретироваться. Визит в Хмельницкий Петр Порошенко совершил в рамках предвыборного тура в поддержку партии «Европейская солидарность».

Сейчас Петр Порошенко переживает не лучшие времена — после поражения на президентских выборах против политика было возбуждено сразу восемь уголовных дел. Его подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Как сообщает ФАН, за месяц Порошенко снял с банковского счета около $34 млн. «В период инаугурации нового президента, с 17 по 21 мая Порошенко снял со счета в банке три раза по одному миллиону долларов. Прямо физически и именно наличными», — рассказал юрист Андрей Портнов.

Портнов обратился в Государственное бюро расследований Украины, попросив установить происхождение снятых экс-президентом Украины денег и изучить, на что Порошенко их потратил. Следственные органы подтвердили намерение дать ответы на эти вопросы. Предположительно, экс-президент мог вывести средства в офшоры или же потратить их на подкуп избирателей.

Украинцы уже не в первый раз выражают недовольство в лицо Петру Порошенко. В ходе предвыборной президентской гонки Порошенко на встрече с избирателями в Черниговской области

попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она, не ожидая такого приема, отстранилась от политика. Он, в свою очередь, прошел дальше, пожимая руки и крича «Дякую!» (укр. — спасибо).

Кроме того, выступления Порошенко неоднократно пытались сорвать сторонники радикальных организаций украинских националистов.

В марте 2019 года представители ультраправой партии «Национальный корпус» требовали от главы государства решить проблему коррупции в армии. Как сообщило украинское издание «Страна», националисты собрались на пути Порошенко от церкви к филармонии, где он участвовал в Совете регионального развития. Бойцы национальной гвардии оттеснили радикалов, чтобы те не мешали проходу политика.

При приближении президента толпа стала свистеть и кричать «Ганьба!», «Мародеры!», «Мародеров за решетку!», «Порошенко за решетку!», «Где отрезанные руки?» Они намекали на заявления украинского президента, что он «руки отрежет» коррупционерам в армии. Порошенко, в свою очередь, сделал вид, что не заметил кричащих радикалов и прошел дальше в сопровождении охраны.

Наконец, поведение Порошенко в ходе предвыборной кампании не раз становилось поводом для удивления. Как сообщает НСН, во время встречи с избирателями он умудрился ущипнуть за нос незнакомого мужчину. Ранее стало известно, что во время посещения Запорожья 27 февраля Порошенко сорвал шапку с женщины, что было зафиксировано на видео.

В середине января президент Украины выбил мобильный телефон из рук мужчины, пытавшегося задать главе государства вопрос о свободе слова. Инцидент произошел в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса неканонической Православной церкви Украины. По словам очевидцев,

Порошенко даже не стал выслушивать вопрос.

Спустя полтора месяца Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров, собравшихся на митинге в городе Червоноград Львовской области. «Ты такой же шахтер, как я — балерина», — заявил Порошенко человеку, недовольному отказом президента прямо ответить на вопрос о задержке шахтерских зарплат.