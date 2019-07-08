Брань в эфире: как Грузия реагирует на мат в адрес Путина. LIVE

Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Сергей Калашников призвал воздержаться от острой реакции на поступок Габунии. «Не надо нашему государству реагировать на этот хулиганский поступок журналиста, обсуждать возможность каких-то мер в его отношении. Реагировать — это значит опускаться на его уровень», — заявил Калашников РИА «Новости». Калашников подчеркнул, что высказывание телеведущего свидетельствует лишь о низком уровне его культуры. «Мы несколько болезненно реагируем на то, что кто-то на нас косо посмотрел или что кто-то матерится. Это лишь показывает отсутствие культуры этих лиц, не более того. Но Луна от этого на Землю не упала», — говорит он.
По словам Гварамии, авторский формат программы не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала. Он подчеркнул, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина». При этом извиняться перед Владимиром Путиным он отказался — извинения касались только самого факта нецензурной брани.
Вечером 7 июля возле офиса «Рустави 2» собрались разгневанные жители грузинской столицы, недовольные столь резким выпадом в адрес Владимира Путина и отчасти россиян, которых Габуния назвал «рабами». Они требовали официальных извинений от телеканала, а также увольнения ведущего.
Владелец телеканала Гварамия даже заявил, что журналистам его студии теперь небезопасно, около здания дежурили сотрудники МВД, сообщают СМИ. Некоторые источники также сообщили, что «Рустави 2» на некоторое время прекращал вещание, однако сейчас, судя по всему, оно восстановлено.
Теперь вынуждены извиняться все. От президента Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министра Мамуки Бахтадзе до владельца «Рустави 2» Ники Гварамии. Действия ведущего называют «провокацией», а его поступок не соответствует официальной позиции Тбилиси, сообщили в МИДе Грузии.
«Оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на «Рустави 2» — они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — написала Зурабишвили в своем твиттере.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Казалось бы, только относительно утих конфликт между Россией и Грузией, как его подогрел грузинский журналист Георгий Габуния, который в своей авторской передаче «P.S.» нецензурно на протяжении минуты обращался к российскому президенту Владимиру Путину.
Учитывая этические и профессиональные нормы, мы не можем даже частично процитировать отборную брань, прозвучавшую в эфире, но его непродолжительного заявления хватило, чтобы снова вернуть наши страны к дипломатическому противостоянию.
Как развиваются события, следим в режиме реального времени.