Брань в эфире: как Грузия реагирует на мат в адрес Путина. LIVE

Вечером 7 июля возле офиса «Рустави 2» собрались разгневанные жители грузинской столицы, недовольные столь резким выпадом в адрес Владимира Путина и отчасти россиян, которых Габуния назвал «рабами». Они требовали официальных извинений от телеканала, а также увольнения ведущего.

Владелец телеканала Гварамия даже заявил, что журналистам его студии теперь небезопасно, около здания дежурили сотрудники МВД, сообщают СМИ. Некоторые источники также сообщили, что «Рустави 2» на некоторое время прекращал вещание, однако сейчас, судя по всему, оно восстановлено.