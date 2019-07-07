ПА ОБСЕ: России надо отменить признание Южной Осетии

Россия должна отменить признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в резолюции Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщила в своем фейсбуке грузинская депутат София Кацарава.

«Россия оккупировала грузинские территории и фактически пыталась провести аннексию. В Южной Осетии и Абхазии регулярно нарушаются права человека, людей преследуют по политическим мотивам, царит этническая дискриминация», – говорится в резолюции.

Проект постановления был поддержан 50 делегатами, еще пятеро выступили против, девять участников голосования воздержались.

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ФАН заявил, что суверенитет Южной Осетии и Абхазии останется нетронутым.

«Никакой отмены государственности Абхазии и Южной Осетии быть не может. Там все было проведено в полном соответствии с первым уставом [ООН] — каждый народ имеет право на самоопределение.

Эти республики состоялись как самостоятельные, и то, что грузины их рассматривают как «временно оккупированные» — ничего не решает», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что грузинская сторона может «думать все, что угодно», но от этого самопровозглашенные республики в состав Грузии не вернутся. Кроме того, Джабаров назвал резолюцию ОБСЕ «недемократичной и высосанной из пальца».

Член Совфеда напомнил, что в августе 2008 года именно грузинские военные атаковали Цхинвал по приказу президента Михаила Саакашвили. Кроме мирных жителей, под огнем оказались российские миротворцы, расквартированные в регионе. «Жизнь сама все расставит по своим местам», – подытожил Джабаров.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь заявил, что Грузия «пытается перевалить с больной головы на здоровую», обвиняя Россию в межэтническом конфликте, сообщает НСН.

«Грузинские власти так и не сделали выводов из ошибок, которые они совершали в рамках проживания на одной территории, а затем одного государства. <...> Еще в советское время

власти союзной Грузии вели себя крайне неосмотрительно и во многом агрессивно по отношению к национальным меньшинствам на территории государства – к осетинскому и абхазскому», — заявил сенатор.

По словам Косачева, грузинские военные применили силу против собственных граждан, раздувая межнациональный конфликт. Россия же пыталась изначально его предотвратить.

В августе 2017 года экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что «войну 08.08» развязал именно Михаил Саакашвили, бывший президентом Грузии с 2008 по 2013 год.

«Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание», — подчеркнула политик.

Желание избежать неудобных разговоров происходит, по словам Бурджанадзе, на фоне выводов расследования комиссии Европейского союза и заявления Хайди Тальявини. Швейцарский дипломат Тальявини возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта в 2008 году.

Расследование комиссии показало, что вооруженный конфликт начался с бомбардировки Цхинвала в ночь с 7 на 8 августа ВС Грузии при помощи установок залпового огня «Град».

Днем 8 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о начале операции «по принуждению Грузии к миру». Итогом военной кампании стало вытеснение грузинских сил за пределы Осетии и четырехстороннее подписание мирного соглашения и признание Россией республик Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Грузия после разорвала дипломатические отношения с Россией 2 сентября 2008 года.

Независимость Абхазии и Южной Осетии из числа стран-членов ООН признают лишь Россия, Никарагуа и Венесуэла, а также два карликовых островных государства, расположенные в Тихом океана — Науру и Вануату.