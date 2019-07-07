«Осознал весь ужас»: Соловьев описал состояние Зеленского

Российский телеведущий Владимир Соловьев предположил, что только сейчас президент Украины Владимир Зеленский осознал свою ответственность за страну и граждан. Об этом журналист написал в инстаграме, комментируя видео, на котором украинский лидер на совещании в Ужгороде ведет себя несколько странно.

«Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал», — обратил внимание Соловьев.

Он отметил, что для занимаемой Зеленским должности необходимы определенные знания, навыки и умения. «Быть «просто хорошим парнем», увы, недостаточно. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача?» – написал журналист.

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Владимир Соловьев считает, что будущее Зеленского в политике во многом зависит от его личных качеств и работы команды. Пока, отметил телеведущий, «все выглядит печально».

В субботу, 6 июля, в ютьюбе был размещен видеоролик, на котором украинский президент Владимир Зеленский ведет себя странно: постоянно меняет выражение лица, заметно нервничает, ерзает на стуле и пьет воду, пытаясь скрыть неловкость. Кроме того, на кадрах видно, как он с ужасом смотрит вокруг, периодически прикрывая лицо руками. Иногда кажется, что он вот-вот заплачет. Его поведение не осталось незамеченным и рядом сидящими политиками.

Видео уже набрало свыше 700 тыс. просмотров и более 2 тыс. комментариев пользователей, мнение которых разделилось. Некоторые из посмотревших ролик удивляются необычному поведению президента. «Бугага, так вот ты какой новый президент!» — написал пользователь под ником Nikolay Tsvetkov .

Другие предположили, что глава государства мог находиться либо в состоянии похмелья, либо под воздействием сильнодействующих препаратов. «Сушит беднягу?.. Плющит?.. Круговертит?» — отметил с иронией юзер Vladimir Revunets.

Третьи же уверены, что Зеленский просто сильно устал или ему скучно. «Мне его жаль.Куда он попал — об этом он постоянно думает. Президенство — это не только интересные поездки на водопады, но и длительные, утомительные заседания. А если еще и с бодуна!» — выразила мнение Светлана Шипаева.

Странное поведение, которое возможно вызвано усталостью отметила и российская телеведущая Ольга Скабеева. «Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал)», — написала она в инстаграме.

Позднее она разместила еще один пост с призывов «не травить Зеленского», потому что он, по ее мнению, действительно был уставшим.

«В общем, встану на защиту Зеленского. Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях — эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось час, даже больше. И Зеленский был молодцом», — поддержала телеведущая украинского президента. К посту она прикрепила видео, на котором Владимир Зеленский отчитывает подчиненных и задается вопросом, почему не остановлена контрабанда.

«То есть, человек и правда устал. Не травите Зеленского!!!» — заключила Скабеева.

Между тем президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в интервью 5-tv.ru предположил, что поведение Зеленского, которое можно увидеть в видео под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего», могло быть вызвано действием психостимуляторов или галлюциногенов. Медик отметил, что такой побочный эффект может проявиться и спустя несколько часов после употребления наркотиков.

«Первое, что, наверное, вертится на языке, это кокаин. Такое тревожное и депрессивное состояние возникает после приема наркотика через несколько часов. Здесь могут быть варианты, что это не наркотики, а какие-то психотропные препараты. Переутомление не характерно», — считает Исаев. Он добавил, что при переутомлении человек обычно «вялый, сонливый», а на кадрах «видно, что человек активный», передает СМИ.

В то же время нельзя утверждать на 100%, что президент Украины находился на совещании под действием каких-то запрещенных веществ.

Отметим, что в названии видео, опубликованного в ютубе, упоминается фамилия депутата Верховной рады Добкина. Таким образом, автор ролика, смонтированного из нарезок странного поведения Зеленского, делает отсылку к члену «Оппозиционной партии» Дмитрию Добкину.

В 2016 году во время парламентского совещания он взял бутылку воды и ушел за колонну сессионного зала Рады. После этого депутат вернулся на свое место в возбужденном состоянии: оглядывался по сторонам, протирал лицо руками и совершал странные движения. Пользователи сети тогда также предположили, что он был под действием каких-либо веществ, однако нардеп это опроверг.