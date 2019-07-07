«Просто устал?» Скабееву удивило странное поведение Зеленского

Российская телеведущая Ольга Скабеева удивилась странному поведению президента Украины Владимира Зеленского на рабочем совещании по вопросам Закарпатской таможни. Об этом она написала в своем Instagram.

«Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал», — прокомментировала Скабеева.

Кроме того, она присовокупила к сообщению смайлик. На кадрах видно, как Зеленский жадно пьет воду из стакана, чешет голову, озирается по сторонам с изможденным выражением лица и надувает щеки. На его лице в какой-то момент появляется выражение усталости и тоски.

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Оригинальное видео было опубликовано на YouTube под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Речь идет о видеозаписи 2016 года, когда журналисты сняли на камеру странное поведение народного депутата Верховной рады Дмитрия Добкина.

Непосредственно в зале заседаний украинского парламента Добкин ушел за колонну, после чего его поведение стало довольно неадекватным. Зрители предположили, что депутат принял наркотики, однако парламентарий опроверг эти домыслы.

Поведение Зеленского вызвало ажиотаж в соцсетях: пользователи предполагают, что президент Украины может принимать сильнодействующие психотропные препараты. Однако версия с переутомлением и недосыпом также пользуется популярностью, сообщает НСН.

В конце мая Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram фотографию с тренировки в спортивном зале администрации президента. Украинский лидер занимался на тренажерах и с гантелями.

Еще до начала политической карьеры Зеленский регулярно посещал тренажерный зал и на протяжении года вел на Youtube канал Ze kubiki, посвященный упражнениям для развития мышц. Однако после начала предвыборной кампании политик прекратил снимать новые выпуски.

На видео будущий президент Украины выполнял задания тренера-инструктора, показывая подписчикам, как правильно делать то или иное упражнение и какую пользу оно приносит организму.

Кроме того, Зеленский увлекается тайским боксом. Он начал заниматься этим боевым искусством еще во время актерской карьеры – когда для роли в «Слуге народа» понадобилось придать рельеф мышцам и сбросить лишний вес.

Благодаря регулярным «боям с грушей», Зеленский достиг желаемого результата, но и после этого прекращать тренировки не стал, и продолжает заниматься тайским боксом уже «для себя».

Украинский президент также регулярно выходит на утренние пробежки – вскоре после победы на выборах журналисты заметили Зеленского в Мариинском парке Киева. Вместе с ним бежали сотрудники охраны.

При этом Владимира Зеленского в ходе предвыборной кампании обвиняли в употреблении наркотиков – соответствующие намеки исходили от его соперника, экс-президента Украины Петра Порошенко.

В телеграм-канале, предположительно связанном со штабом Порошенко, был опубликован ролик, на котором Зеленского сбивает оранжевый многотонный грузовик. После этого на зеленом фоне появляется полоска белого порошка, которая, видимо, должна натолкнуть зрителя на мысль о наркотическом веществе.

На другом видеоролике этот грузовик осыпает Зеленского белым порошком — кокаином или амфетамином.

Намек на наркотики связан с отказом Зеленского повторно пройти анализы на алкоголь и запрещенные вещества, передает ФАН. Об этом заявил руководитель штаба кандидата и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов.

Он отметил, что Владимир Зеленский сдал анализы на медицинское исследование в соответствии с действующим законодательством Украины. По словам Баканова, если эту тему будут обсуждать так часто, журналистов на конференции тоже придется пускать только после сдачи анализов.

«Это уже полный абсурд», — подчеркнул он.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на следы наркотиков и алкоголя в крови. Зеленский тестировался в лаборатории Eurolab. Результаты исследования не показали следов психоактивных веществ в крови кандидата. Результаты анализов Петра Порошенко также были отрицательными. Медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины.