Ципрас пал: правые рвутся к власти в Греции

«Сириза» предала свои принципы и греков. Поэтому ее дни сочтены», — с таким заголовком накануне голосования вышла статья в британской The Guardian греческого политолога Александра Казамиаса, который обвиняет нынешнего премьера Алексиса Ципраса, лидера левой партии «Сириза» во всех смертных грехах.

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В частности, по мнению Казамиаса,

«Сириза» — «это политическая путаница из левых, социал-демократов, консерваторов и правых популистов, которая защищает ту самую неолиберальную политику, которую «Сириза» когда-то угрожала разрушить».

Казамиаса вполне можно объявить в необъективности — он сам участник выборов от леворадикального движения «Курс на Свободу», однако недавние выборы в парламент ЕС говорят сами за себя. На них «Сириза» получила поражение от правой партии «Новая демократия» — 33% против 23% у «Сиризы».

Именно это поражение заставило правящую в Греции партию пойти на досрочные выборы. «До этих выборов еще сохранялась интрига, что Ципрас сможет удержаться у власти, однако после голосования все стало ясно», — говорит «Газете.Ru» научный сотрудник Российского института стратегических исследований обозреватель портала «Балканист» Анна Лубоцкая.

Возглавив в 2015 году коалицию радикальных левых и придя к власти в 2015 году, харизматичный Ципрас в рубашке без галстука казался надеждой для многих греков уставших от традиционных политиков. Теперь же по выражению Казамиаса, он «живой мертвец» возглавляющий партию, которая выполняет «неолиберальную политику» евротройки.

Речь идет о кабальных соглашениях Греции и ЕС, на которые страна была вынуждена пойти в связи с беспрецедентным уровнем госдолга, который спровоцировал кризис суверенной задолженности еврозоны в 2010-2014 годах.

При этом последовавший за этим кризис едва не привел к распаду самой зоны евро. Тогда МВФ и Евросоюзу пришлось активно кредитовать Грецию. Афины в обмен были вынуждены пойти на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат.

Многие бывшие сторонники Ципраса также не могут простить ему соглашения, достигнутое с соседней Македонией. Известно, что Греция долгие годы возражала против того, чтобы эта бывшая республика Югославии носила название Македония, так как в самой Греции есть историческая область с таким же названием.

Однако в Македонии в 2018 году прошел референдум, утвердивший название страны «Северная Македония». В январе 2019 года парламент Греции проголосовал за соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. При открытом поименном голосовании за ратификацию договора проголосовали 153 депутата из 300. Из тех, кто проголосовал «за», 145 депутатов состоят в «Сиризе». Действия партии вызвали негодование большой части греков.

«Этот договор вызвал в Греции накал страстей, так как для греков это болезненный вопрос», — говорит Лубоцкая, отмечая, что любые подобные действия на Балканах чреваты превращением региона в «бочку пороха».

Провалами «Сиризы», несомненно, пользуется «Новая демократия», которой опросы общественного мнения уже предрекают победу на новых выборах, а ее лидеру Кириакосу Мицотакису — место премьера.

Лубоцкая называет политика «технократом и представителем «старой элиты». Он учился в Гарварде, работал финансовым аналитиком крупных британских и американских банков. Отец Мицотакиса и почетный председатель партии «Новая демократия» — бывший премьер Греции с 1990 по 1993 год Константинос Мицотакис.

Правда, несмотря на то что Мицотакис-младший респектабельный правый центрист, в его партии немало политиков-популистов — таких же, как Ципрас только с другим знаком:

«Мицотакис стал приемлемым лицом партии, содержащей жестко-правые элементы, которые, кроме того, ободрились благодаря глобальному успеху правых — повсюду — от Венгрии до Соединенных Штатов»,

— пишет в статье для газеты Politico, греческий публицист Дэвид Патрикаракос. Среди правых национал-популистов внутри «Новой демократии» автор статьи называет бывшего министра Адониса Георгиадиса, которого обвиняли в антисемитских высказываниях. По мнению Патрикаракоса, став премьером, Мицотакису будет трудно противостоять правым националистам внутри партии, что грозит ему кризисом.

Однако главной головной болью для Мицотакиса в случае победы станет экономика — несмотря на фискальную устойчивость, стране нужны структурные реформы, а также снижение налогов и создание новых рабочих мест. При этом, если по кредитам МВФ Греция уже расплатилась, то с ЕС стране еще предстоит рассчитываться. Соглашение с европейскими кредиторами, заключенное Грецией в прошлом году, отсрочивает выплаты по кредитам на общую сумму €96 млрд, что соответствует 40% общего долга страны, до 2033 года, а также продлевает срок выплат по ряду других кредитов.

При этом, скорее всего, новому правительству придется продолжать прежний курс в отношениях с ЕС, руководство которого недавно вообще заявило, что Греция вступила в еврозону обманным путем.

В мае об этом заявил уходящий с поста Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild. «Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», — сказал он, отметив, что до сих пор винит себя в этом.

Что же касается отношений Греции и России в случае прихода к власти «Новой Демократии», то Лубоцкая напоминает, что они были очень хорошими, в то время когда премьером страны c 2004 по 2009 годы был Костас Карманлис, представитель «Новой демократии». Однако она не ждет каких-то серьезных изменений, отмечая, что отношения будут «ровными и спокойными».