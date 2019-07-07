Страх перед Brexit: Британия переживает нервный срыв

Во время подготовки к выходу из Евросоюза Великобритания переживает «политический нервный срыв» и подвергается огромному риску, заявил «Би-би-си» бывший начальник британской службы внешней разведки MI6 Джон Сауэрс.

Сауэрс отметил, что обеспокоен уровнем британских политических лидеров в преддверии Brexit.

«Мы в Великобритании переживаем политический нервный срыв. У нас есть потенциальные премьер-министры, которые сейчас избираются Консервативной партией, и лидеры оппозиции, которые не имеют того положения, к которому мы привыкли в нашем высшем руководстве», — обратил внимание экс-глава MI6.

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Кроме того, чтобы понять смогут ли люди достичь этого положения в случае, если «станут премьер-министром», необходимо «подождать и посмотреть», считает он. «Я думаю, что в условиях Brexit появляется огромное беспокойство, мы подвергаем огромному риску наш международный статус и устойчивость британской экономики», — добавил Сауэрс.

После того, как Тереза Мэй в конце мая решила покинуть свой пост премьера, правящей Консервативной партии предстоит выбрать нового лидера. Его имя будет названо 23 июля. Выбор предстоит сделать между двумя кандидатами — бывшим мэром Лондона и экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и действующим главой британского МИДа Джереми Хантом.

Отметим, что Тереза Мэй занимала свой пост с лета 2016 года, когда в стране прошел референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Тогда за Brexit проголосовали больше половины граждан государства. Теперь ситуация сложилась так, что парламент не собирается одобрять достигнутые с ЕС договоренности, хотя в то же время, парламентарии настроены против выхода страны из Союза без соглашения. ЕС, со своей стороны, отказывается от новых переговоров. Крайний срок выхода страны из Евросоюза назначен на 31 октября, при этом с 25 июля по 3 сентября парламент уходит на каникулы.

Ранее фаворит гонки за пост лидера консерваторов Борис Джонсон сказал в интервью изданию Sunday Telegraph, что он настроен решительно и не блефует, говоря о выходе Великобритании из ЕС без соглашения.

«Мы были в значительной степени готовы [к Brexit] 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это», — приводит СМИ его слова.

Политик уверен, что партнеры должны увидеть решительность британских властей. «Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: «Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях», — добавил Джонсон.

По его мнению, те, кто не согласен с идеей «жесткого» Brexit, не хотят в реальности выхода Британии из Евросоюза. Эта позиция более жесткая, чем мнение его оппонента Ханта, который считает, что еще можно изменить условия соглашения с ЕС о выходе Великобритании.

По подсчетам британских властей «жесткий» Brexit принесет одни убытки для экономики Великобритании, заявил глава министерства финансов страны Филип Хаммонд, передает РИА «Новости».

«Анализ правительства говорит о том, что выход без сделки будет разрушительным и обойдется казначейству в 90 млрд фунтов стерлингов. Он также окажет влияние на будущие расходы и налоги», — обратил внимание глава ведомства, отметив, что подобное решение приведет государство к катастрофе.

Тем не менее, у Бориса Джонсона есть и сторонники. Так, его кандидатуру поддержал министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок.

«Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он — наилучший кандидат, чтобы объединить Консервативную партию. Таким образом, мы сможем осуществить Brexit, а затем объединить страну в поддержке открытой, амбициозной, нацеленной на будущее повестки дня, которая будет реализована с энергией», — считает он. Примечательно, что Хэнкок выступает против идеи «жесткого» Brexit.

В то же время сам Джонсон считает, что перед будущим премьером стоят несколько главных задач. Одна из них объединение не только Консервативной партии, которая переживает кризис, но и всей страны, передает РИА «Новости».

«Партия переживает кризис и теряет поддержку [избирателей]. Чтобы это исправить, необходимо сделать следующее: во-первых, выйти из ЕС 31 октября. Британии нужен тот [премьер], который верит в этот проект… Во-вторых, необходимо объединить и партию, и страну», — сказал Джонсон во время дебатов с главой МИД Джереми Хантом в среду вечером.