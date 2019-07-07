Страх перед Brexit: Британия переживает нервный срыв

Экс-глава MI6 назвал состояние Британии «политическим нервным срывом»

Великобритания во время смены премьер-министра и в преддверии Brexit переживает «политический нервный срыв», считает бывший глава службы внешней разведки страны Джон Сауэрс. Он отметил, что устойчивость экономики страны подвергается огромному риску. Кроме того, бывший руководитель MI6 указал, что кандидаты в премьеры не имеют нужного «положения в обществе».

Во время подготовки к выходу из Евросоюза Великобритания переживает «политический нервный срыв» и подвергается огромному риску, заявил «Би-би-си» бывший начальник британской службы внешней разведки MI6 Джон Сауэрс.

Сауэрс отметил, что обеспокоен уровнем британских политических лидеров в преддверии Brexit.

«Мы в Великобритании переживаем политический нервный срыв. У нас есть потенциальные премьер-министры, которые сейчас избираются Консервативной партией, и лидеры оппозиции, которые не имеют того положения, к которому мы привыкли в нашем высшем руководстве», — обратил внимание экс-глава MI6.

Кроме того, чтобы понять смогут ли люди достичь этого положения в случае, если «станут премьер-министром», необходимо «подождать и посмотреть», считает он. «Я думаю, что в условиях Brexit появляется огромное беспокойство, мы подвергаем огромному риску наш международный статус и устойчивость британской экономики», — добавил Сауэрс.

После того, как Тереза Мэй в конце мая решила покинуть свой пост премьера, правящей Консервативной партии предстоит выбрать нового лидера. Его имя будет названо 23 июля. Выбор предстоит сделать между двумя кандидатами — бывшим мэром Лондона и экс-министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и действующим главой британского МИДа Джереми Хантом.

Отметим, что Тереза Мэй занимала свой пост с лета 2016 года, когда в стране прошел референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Тогда за Brexit проголосовали больше половины граждан государства. Теперь ситуация сложилась так, что парламент не собирается одобрять достигнутые с ЕС договоренности, хотя в то же время, парламентарии настроены против выхода страны из Союза без соглашения. ЕС, со своей стороны, отказывается от новых переговоров. Крайний срок выхода страны из Евросоюза назначен на 31 октября, при этом с 25 июля по 3 сентября парламент уходит на каникулы.

Ранее фаворит гонки за пост лидера консерваторов Борис Джонсон сказал в интервью изданию Sunday Telegraph, что он настроен решительно и не блефует, говоря о выходе Великобритании из ЕС без соглашения.

«Мы были в значительной степени готовы [к Brexit] 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это», — приводит СМИ его слова.

Политик уверен, что партнеры должны увидеть решительность британских властей. «Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: «Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях», — добавил Джонсон.

По его мнению, те, кто не согласен с идеей «жесткого» Brexit, не хотят в реальности выхода Британии из Евросоюза. Эта позиция более жесткая, чем мнение его оппонента Ханта, который считает, что еще можно изменить условия соглашения с ЕС о выходе Великобритании.

По подсчетам британских властей «жесткий» Brexit принесет одни убытки для экономики Великобритании, заявил глава министерства финансов страны Филип Хаммонд, передает РИА «Новости».

«Анализ правительства говорит о том, что выход без сделки будет разрушительным и обойдется казначейству в 90 млрд фунтов стерлингов. Он также окажет влияние на будущие расходы и налоги», — обратил внимание глава ведомства, отметив, что подобное решение приведет государство к катастрофе.

Тем не менее, у Бориса Джонсона есть и сторонники. Так, его кандидатуру поддержал министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок.

«Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он — наилучший кандидат, чтобы объединить Консервативную партию. Таким образом, мы сможем осуществить Brexit, а затем объединить страну в поддержке открытой, амбициозной, нацеленной на будущее повестки дня, которая будет реализована с энергией», — считает он. Примечательно, что Хэнкок выступает против идеи «жесткого» Brexit.

В то же время сам Джонсон считает, что перед будущим премьером стоят несколько главных задач. Одна из них объединение не только Консервативной партии, которая переживает кризис, но и всей страны, передает РИА «Новости».

«Партия переживает кризис и теряет поддержку [избирателей]. Чтобы это исправить, необходимо сделать следующее: во-первых, выйти из ЕС 31 октября. Британии нужен тот [премьер], который верит в этот проект… Во-вторых, необходимо объединить и партию, и страну», — сказал Джонсон во время дебатов с главой МИД Джереми Хантом в среду вечером.