«Сушит беднягу?» Зеленского поймали на странном поведении

Пользователи сети активно обсуждают видео, на котором президент Украины строит гримасы во время совещания в Ужгороде.

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Зеленский заметно нервничает, дергается и постоянно пьет воду, пытаясь скрыть неловкость ситуации. Однако ему это, очевидно, не помогает. На кадрах также видно, как украинский лидер постоянно меняет выражение лица. Он заметно нервничает и с ужасом смотрит вокруг, периодически прикрывая лицо руками.

Судя по его выражению лица, иногда кажется, что он вот-вот заплачет. В какой-то момент он начинает ерзать на стуле. Его поведение заметили и рядом сидящие политики.

Некоторые из пользователей в комментариях к видео предположили, что глава Украины мог находиться либо в состоянии похмелья, либо под воздействием сильнодействующих препаратов.

«Сушит беднягу?.. Плющит?.. Круговертит?» — отметил с иронией пользователь ютуба Vladimir Revunets.

Некоторые посчитали, что президент страны просто сильно устал или ему скучно. «Мне его жаль. Куда он попал — об этом он постоянно думает. Президенство — это не только интересные поездки на водопады, но и длительные, утомительные заседания. А если еще и с бодуна!» — отметила Светлана Шипаева.

Видео опубликовано в ютьюбе под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Оно представляется собой полутораминутный ролик, состоящий из нарезок странного поведения главы государства. В названии автор сравнил поведение президента Украины с непонятными действиями депутата Верховной рады от «Оппозиционной партии» Дмитрия Добкина, который в 2016 году во время парламентского совещания взял бутылку воды и ушел за колонну сессионного зала Рады, а затем вернулся на свое место в возбужденном состоянии: оглядывался по сторонам, протирал лицо руками и совершал странные движения. Пользователи сети тогда также предположили, что он был под действием наркотиков, однако нардеп это опроверг.

По некоторым данным, незадолго до того, как Добкин начал не совсем адекватно себя вести, он купил тур стоимостью €135 тыс. на шесть человек. Видеозапись, на которой видно, как политик совершает заказ поездки, было опубликовано на ютуб-канале TVgolosnaroda.

Отметим, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского обвиняли в употреблении наркотиков еще во время предвыборной кампании.

Тогда он перед вторым туром предложил в качестве обязательного условия для проведения дебатов с экс-главой страны Петром Порошенко сдать анализы крови на алкоголь и наркотики.

Оба кандидата сдали медицинские тесты в начале апреля. Их результаты оказались отрицательными. Зеленский проходил медобследование в клинике «Евролаб». Медпункт стадиона «Олимпийский» он посчитал ангажированным. Кроме того, он отказался сдавать кровь и специалистам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), которых предложил экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Процесс сдачи крови Зеленского его команда транслировала в фейсбуке. Результаты проведенных исследований были выложены в той же соцсети. «В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — говорится в медицинском заключении, фото которого появилось на странице Зеленского.

На предложенную Кличко повторную сдачу крови представитель команды тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сказал, что в случае, если у кого-то есть сомнения в подлинности результатов, то стоит обратиться «в соответствующие органы — пусть они выясняют».

Вслед за этим в соцсетях появился видеоролик, на котором мимо Владимира Зеленского проезжает оранжевая фура и обсыпает его с ног до головы белым порошком. Ролик был опубликован в фейсбуке группой «Бойкот Партии Регионов», передает ФАН.

«Теперь Аваков доволен? С ним [Зеленским] все в порядке, потому что он под кайфом», — такими словами сопровождается провокационный ролик.

По мнению представителя команды Зеленского, этот намек на наркотики связан с отказом проведения повторного исследования.

«Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд», — сказал на тот момент руководитель штаба Владимира Зеленского, а ныне врио главы СБУ Иван Баканов.

Он отметил, что Владимир Зеленский сдал анализы на медицинское исследование в соответствии с действующим законодательством Украины.