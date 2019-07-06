Новая методичка: как США противодействуют Кремлю

Агентство США по международному развитию представило специальную программу «Противодействие влиянию Кремля» — CMKI. Общей целью программы, созданной при участии Фонда противодействия российскому влиянию, обозначается «повышение устойчивости стран-партнеров» США.

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Первым пунктом значится «противодействие усилиям по подрыву демократических институтов и верховенства закона», в рамках которого Вашингтон планирует «укрепить гражданское общество» и оказывать сопротивление попыткам Москвы «ограничивать и мешать независимой, неправительственной деятельности». Также, США планируют усилить проверку соблюдения в России верховенства закона.

Вторым пунктом указывается поддержка американцами местных СМИ в России в плане размещения «профессиональных» материалов, повышение медиаграмотности населения и «укрепление правовых институтов и регулирующей деятельности для свободы прессы».

Также в планах Вашингтона повышение энергобезопасности стран-партнеров США и уменьшение зависимости от «контролируемой Кремлем энергии». В документе упоминается, что на медиа-противодействие России США уже выделили по несколько миллионов долларов Украине, Молдавии и балканским странам.

В начале нынешнего месяца издание Politico писало: в новом докладе Пентагона, составленном независимыми специалистами говорится, что Россия побеждает США в борьбе за глобальное влияние

В подготовленном для Объединенного комитета начальников штабов документе говорится, что

разделенная Америка не в состоянии противостоять попыткам Москвы «подорвать демократию».

Россия ведет все более «наглую политическую войну», убеждены авторы доклада. Исследование также указывает на опасность союза между РФ и КНР. Эксперты встревожены тем, что CША плохо подготовлены к противодействию России из-за внутренних проблем и противоречий.

Чуть ранее агентство Reuters написало, что хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 года атаковали российскую компанию «Яндекс», пытаясь внедрить редкий тип вредоносных программ с целью шпионажа за учетными записями пользователей.

Источники агентства сообщили, что вредоносное ПО, называемое Regin, используется альянсом для обмена разведданными Five Eyes («Пять глаз»), в который входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. При этом спецслужбы в этих странах от комментариев отказались.

Официальный представитель «Яндекса» Илья Грабовский признал этот инцидент, но отказался сообщить дополнительные подробности.

«Эта конкретная атака была обнаружена службой безопасности «Яндекса» на очень ранней стадии. Она была полностью нейтрализована до того, как был нанесен какой-либо ущерб», — сказал он.

Кстати, вредоносная программа Regin была идентифицирована как инструмент Five Eyes в 2014 году после откровений бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена.

В этой связи заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов рассказал, что кибератаки на российские интернет-ресурсы в основном исходят из центров управления, расположенных на территории США и Евросоюза.

В конце прошлого месяца министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что

Запад ведет против России информационную войну с целью не допустить укрепления позиций РФ как одного из геополитических полюсов в мире,

передает ФАН. Затем же ряд западных стран намерен занять доминирующее положение на геополитической карте мира – при условии ослабления России, детализировал министр.

Ряд иностранных государств готовит массированные информационные атаки, в том числе – с использованием СМИ, против руководства Министерства обороны РФ, направленные на их дискредитацию, подтверждал глава департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства Игорь Конашенков.

В апреле нынешнего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира.

Данное заявление он сделал на заседании научного совета при Совете безопасности России. По словам правоохранителя, мир переходит от «американоцентричной однополярности» к новому типу международных отношений на основе равенства и взаимной выгоды, но Вашингтон этому препятствует.

«Однако формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто в связи с активным противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире», — сказал силовик.

Он добавил, что для этого Вашингтоном используются различные способы давления, в том числе экономическое, информационно-психологическое, военно-политическое.

Что касается упоминаемой помощи Украине со стороны американских партнеров, то эксперты указывают на возрастающее влияние Вашингтона на Киев и использование для этого, в частности, гражданской войны в Донбассе, передает НСН.

«Я полагаю, что американцы будут пытаться создавать очаги напряженности, тем более, что к власти на Украине пришел крайне неопытный президент. В США понимают, что он не будет самостоятельной фигурой, а будет искать покровительства, которое бы обеспечила Америка как глобальная крыша. Это позволит США полностью перейти на режим ручного управления на Украине», — пояснил профессор Академии военных наук Сергей Судаков.