Военные меры: как НАТО накажет Россию за ДРСМД

Одной из главных тем для обсуждения между представителями Москвы и альянса в рамках встречи совета Россия — НАТО станут темы Украины и договор о Ракетах средней и меньшей дальности, сообщил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Судьба договора РСМД находится под угрозой. Недавно Россия в ответ на действия США приостановила свое участие а нем, и 2 августа договор может окончательно прекратить свое существование.

Ранее Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа. Генсек НАТО отметил, что альянс не планирует разворачивать американские крылатые ракеты в Европе, однако подчеркнул, что все страны, входящие в военный блок, поддерживают позицию Вашингтона, а также возложил на Россию вину за односторонний выход Соединенных Штатов из ДРСМД.

Главы оборонных ведомств стран НАТО уже утвердили пакет военных мер по сдерживанию России, он будет активирован 2 августа.

Столтенберг уточнил, что в качестве ответа Москве военный блок активизирует разведдеятельность, увеличит количество военных учений, будет развивать системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также модернизирует обычные вооружения.

В ответ замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва также прибегнет к мерам оборонного характера в ответ на действия НАТО в связи с приостановкой ДРСМД.

Тем не менее, несмотря на жесткую риторику с обеих сторон, возможности для диалога остаются — в Европе не хотят размещения американских ракет и втягивания в новую гонку вооружений, аналогичную той, что была во времена «холодной войны».

И хотя альянс заявляет о поддержке действий США, ведущие лидеры стран ЕС негативно высказывались о возможной гонке вооружений.

Это открывает определенное окно возможностей для диалога между Россией и НАТО, несмотря на сложность взаимоотношений. В настоящее время военные контакты заморожены, а новый постоянный представитель России в альянсе так и не был назначен после отъезда в Москву в январе 2018 года Александра Грушко.

Что же касается диалога по Украине, то эта встреча совета Россия — НАТО станет первой после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Возможное принятие Украины в альянс — дело далекого будущего, однако в блоке заявили, что продолжат укреплять отношения с Киевом. Сейчас в Черном море находятся несколько боевых кораблей НАТО. Среди них — британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto. Ранее генсек НАТО обещал, что альянс увеличит срок присутствия боевых кораблей в этой акватории с 80 до 120 дней.

Корабли принимают участие в учениях Sea Breeze, которые должны завершиться 14 июля. В них задействованы 3000 военных из 19 стран, которые предоставили для учений 32 военных корабля. Военнослужащие Черноморского флота России контролируют все маневры военной техники НАТО, осуществляемые в рамках американо-украинских учений Sea Breeze-2019, приводит РИА «Новости» комментарий Национального центра управления обороной РФ.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze-2019», — поясняется в сообщении.

При этом силы Черноморского флота России также начали учения в Черном море. Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятий боевой подготовки недалеко от места проведения маневров НАТО.

Одновременно альянс проводит противолодочные учения «Стремительный мангуст» в акватории Норвежского Моря. В них участвуют шесть боевых фрегатов, 10 боевых самолетов и несколько подводных лодок из США, Канады, Германии, Польши, Турции и Великобритании. Организатор — Норвегия — родина нынешнего генсека НАТО. Учения также должны продлиться до 14 июля.

При этом стоит отметить, что, несмотря на напряженные отношения,

обе стороны продолжают информировать друг друга об учениях. Это было отмечено в новом доктринальном документе альянса, принятом в марте 2019 года, где отмечена позитивная практика в том, что Россия информирует альянс о начале своих учений, что продолжает делать и НАТО.

Как отмечается в докладе, подобное информирование происходит как раз во время встреч совета «Россия — НАТО». «Эта практика может способствовать большей предсказуемости и снижению рисков в евроатлантическом регионе», — говорится в документе.

Авторы настаивали на необходимости модернизации Венского соглашения, в котором необходимо закрыть пробелы, позволяющие странам избежать возможности информировать других об учениях. Однако в докладе Россию обвиняют в нежелания идти на диалог по этому вопросу.

Хотя в отношениях России и НАТО «не просматривается положительных перспектив», военные приготовления в полной мере не ведутся: «Никто не заинтересован в новой войне», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» директор Института международных исследований МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.