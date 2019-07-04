Парад имени себя: зачем Трамп откопал ржавые «Абрамсы»

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США. Это будет первый за почти 30 лет военный парад в американской столице в честь этого праздника. Мероприятие названо «Салют Америке», и оно должно, по замыслу президента Дональда Трампа, «показать миру, кто мы такие».

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«Пентагон и наши замечательные военные лидеры взволнованы тем, что делают это и показывают американскому народу, среди прочего, сильнейших и самых продвинутых военных во всем мире. Невероятные эстафеты и самый большой фейерверк за всю историю», — написал глава Белого дома в своем твиттере в преддверии парада.

Правда, несмотря на пафосные слова, главной частью парада станет авиация — над Вашинтоном должны пролететь боевые самолеты, вертолеты и президентский «Борт №1». Кроме того, в воздушном параде примет участие новейший истребитель ВВС США F-35 Lightning II.

Провести парад с участием танков президенту США не дала администрация Вашингтона, так как боевые машины испортят дорожное покрытие.

Трампу пришлось согласиться, что танки будут лишь привезены для осмотра публикой и установлены на платформах возле мемориала Линкольна.

При этом внешний вид боевых машин вызвал негодование публики — на многих из них облупилась краска и они выглядели совсем непарадно.

На экспозицию привезли два танка M1 Abrams, бронированный джип Humvee и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, разработанную еще в середине 1950-х годов.

Стволы автоматических пушек калибра 25 мм были сняты. Как сообщает ФАН, военные залепили скотчем дырки от пушек в башне, а оптику прикрыли картоном, который тоже замотан в скотч. «Белый дом попросил именно эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — заявили в Пентагоне в ответ на вопрос, почему для торжества была выбрана именно видавшая виды техника.

Провести военный парад на манер такого, который каждый год проходит во Франции в День Бастилии, давно стало для Трампа идеей-фикс. «Распоряжения по параду были такие: я хочу парад, как во Франции», — рассказали журналистам сотрудники Белого дома, знакомые с замыслами Трампа. По их словам, работу по выполнению требований американского лидера проводило высшее руководство армии США.

К слову, сам президент США никогда не служил в армии, однако учился в кадетском училище и всегда с удовольствием демонстрировал свое фото в форме во многих книгах.

«Люди в погонах — те, к кому Трамп испытывает глубокое уважение», — писал автор книги о Трампе «Огонь и ярость» Майкл Волф. Автор отмечает, что именно эта привязанность заставила Трампа так долго защищать своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который лишился своей должности из-за расследования российского следа в кампании нынешнего президента.

Парад планировалось провести еще в 2018 году, однако военных не устроила высокая смета на торжества. Изначально предполагалось, что он будет стоить в районе $12 млн, однако впоследствии появилась информация о цене в $92 млн.

В частности, об этом писала The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, смета расходов была составлена именно на эту сумму и не была одобрена занимавшим тогда пост министра обороны США Джеймсом Мэттисом. Цена нынешнего парада не оглашается.

Стоит отметить, что последний крупный военный парад прошел почти 30 лет назад — в июне 1991 года. Он был приурочен к победе американских сил в войне в Персидском заливе. Распоряжение о проведении парада принял тогдашний президент США, верховный главнокомандующий Джордж Буш-старший.

Впрочем, мероприятие горячо одобряют сторонники Трампа, хотя в адрес президента прозвучало и немало критики. «Вместо того чтобы осветить тот единый американский дух, которым обычно отмечают события Дня независимости, это шоу будет во многом посвящено самому Трампу. И этим он покажет противоречия, которые лежат в основе его концепции военной мощи США», — пишет о параде обозреватель издания The Washington Post Адам Тейлор.

Противники Трампа собираются использовать торжества для протестов — сжигания флагов и запуска в небо надувных карикатурных фигур Трампа.

«Я пойду лучше посмотрю, как запускают Трампа, вместо всей этой военной дребедени», — рассказал «Газете.Ru» житель американской столицы Джо, сотрудник одной из юридических фирм.

Тут, правда, надо отметить, что разрешение на подобное власти Вашингтона не давали, поэтому до конца неясно, удастся ли авторам инициативы совершить задуманное.

Несмотря на критическое отношение к парадам со стороны критиков Трампа, издание The USA Today напоминает, что парады войск проводились в США и во времена Гражданской войны. В 1865 году по центру Вашингтона маршировали войска сил Союза, проводились военные парады и позже, однако свое критическое отношение к ним высказывал президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр.

Как пишут его биографы, тогдашний президент США отрицательно отнесся к идее парадов, отметив, что США в таком случае будут выглядеть «слабее»: «Мы, Соединенные Штаты, стремимся к миру, мы являемся выдающейся силой на земле. Если бы мы попытались подражать действиям Советов на Красной площади, мы бы выглядели слабыми», — говорил президент США в беседе с одним из европейских лидеров.

Правда, сам Эйзенхауэр все же присутствовал на параде Победы в Москве 1945 года и стоял рядом со Сталиным, в то время как принимал парад его товарищ по оружию маршал Георгий Жуков. В 2020 году в Москве на параде Победы ждут Трампа. Вероятно, у него будет возможность сравнить оба парада и взять что-нибудь на вооружение.