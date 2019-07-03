«Путин не ценит слабость»: о чем думает будущая глава Европы

Саммит ЕС 2 июля утвердил кандидатуры на ключевые посты, главным из которых является председатель Еврокомиссии. Сейчас этот пост занимает Жан-Клод Юнкер, однако его полномочия истекают уже 1 ноября.

Сменить его может министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Если эту кандидатуру утвердят, то под ее контролем окажется вся исполнительная власть Евросоюза, она же будет определять направления работы комиссии и сможет инициировать принятие законов, обязательных для всех стран-членов ЕС.

Пост главы минобороны Германии фон дер Ляйен заняла в 2013 году, став первой в истории страны женщиной — главой оборонного ведомства. До этого она выполняла обязанности министра труда и социальных вопросов.

Реклама

Должность министра обороны страны, которой с момента окончания Второй мировой войны и по настоящее время официально запрещено иметь полноценную армию, всегда остается в центре внимания местной и особенно зарубежной общественности. Пресса ранее отмечала, что фон дер Ляйен, возможно, — идеальный партнер для канцлера Меркель, которая стремится вернуть Германии не только экономическое, но и политическое лидерство в Европе.

Урсула Фон дер Ляйен — дочь многолетнего главы федеральной земли Нижняя Саксония Эрнста Альбрехта, так что ее политическая карьера, начавшаяся в 1990 году в возрасте 32 лет, стала данью семейной традиции. С нынешним федеральным канцлером Ангелой Меркель их объединяет не только пол и принадлежность к партии христианских демократов, но и научная карьера, которую они вполне успешно делали до прихода в политику: Меркель занималась физической химией, фон дер Ляйен — медициной.

С канцлером она работает с 2005 года, когда Меркель впервые возглавила правительство. В кабинете она получила пост министра по делам семьи, опекунства, детства и женщин, четыре года спустя возглавила министерство труда и социальной защиты. Как шутят немецкие журналисты, своей непреклонностью в целом ряде социальных вопросов она доказала, что куда лучше годится командовать армией, чем решать столь деликатные проблемы.

На этом посту самая громкая инициатива фон дер Ляйен касалась борьбы с распространителями детской порнографии в интернете. Она предложила вносить в черный список сайты с соответствующим контентом и обязать интернет-провайдеров их блокировать. Эти инициативы вызвали волну протеста немецкой общественности, которая увидела в их техническом оформлении возможность для создания инфраструктуры, пригодной для интернет-цензуры.

Фон дер Ляйен даже получила прозвище «Цензурсула», более 130 тыс. немцев подписали петицию против принятия соответствующего законопроекта — рекордное число в истории Германии. Тем не менее, бундестаг большинством голосов одобрил предложение министра — впоследствии на него, в частности, ссылались российские законодатели, принимая закон «О защите детей от вредоносной информации в интернете».

Под руководством фон дер Ляйен в Германии начался небольшой рост оборонных расходов. В 2018 году она запросила у немецкого парламента дополнительно €15 млрд на нужды армии до 2021 года. Помимо этого, глава немецкого оборонного ведомства попросила выделить вооруженным силам страны еще €10 млрд в 2022 году, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны ФРГ.

В то же время, расходы Германии на оборону пока не достигли 2% ВВП, как того требует от союзников президент США Дональд Трамп.

На посту министра фон дер Ляйен пришлось столкнуться с серьезными вызовами. Через полгода после ее назначения разразился украинский кризис, перешедший в полномасштабный конфликт, примерно тогда же активные действия развернули экстремисты из «Исламского государства» (организация запрещена в России) (деятельность организации в России запрещена).

Фон дер Ляйен выступала отчасти в противовес более осторожной позиции канцлера — за более активную военную поддержку курдов, борющихся против исламистов. В то же время накануне подписания вторых минских соглашений министр обороны еще раз озвучила позицию официального Берлина, выступив против поставок боевого оружия Украине. «На востоке страны и так слишком много оружия», — заявила она в одном из интервью, подчеркивая, что возможности России по военной поддержке сепаратистов «практически неограниченны», так что поставки оружия Киеву будут способствовать лишь эскалации конфликта.

Правда, в последнее время ее позиции стали жестче. В недавнем интервью изданию Bild она заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

«[Президент России Владимир] Путин не ценит слабость», — подчеркивала она. По мнению министра, главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск «образа врага».

В то же время она, как и многие европейские политики, выступала за сохранение договора о Ракетах средней и меньшей дальности, хотя и обвиняла в его нарушениях Москву.

Ранее она заявила, что Запад проанализирует ситуацию вокруг ДРСМД и отреагирует совместно на прекращение действия соглашения. «То, что единство делает сильнее, мы видим на примере Договора о РСМД. Правильно, что НАТО осудил нарушения Россией ДРСМД, и что мы все стараемся сохранить этот договор по существу. Мы четко заявили, что на повышение угрозы российского оружия будем реагировать вместе. Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки», — заявила глава немецкого военного ведомства.