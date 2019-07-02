Битва за Европу: националисты разбили Макрона и Меркель

В Евросоюзе настало время для смены политического руководства, однако прийти к соглашению по поводу распределения пяти ключевых постов оказалось не так просто.

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Лидеры государств-членов ЕС смогли согласовать кандидатов на ключевые посты лишь с третьей попытки. Заседание уже трижды переносилось из-за консультаций главы Евросовета Дональда Туска с главами европейских стран. Тем не менее, с опозданием в пять часов саммит все же начался.

«Евросовет предлагает Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Евросовет избрал Шарля Мишеля на пост своего нового главы. Евросовет выдвинул Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Евросовет выдвигает Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне», — цитирует РИА «Новости» заявление Туска по итогам совещаний.

Параллельно с этим 2 июля Европейский парламент открыл первую сессию, в центре заседания — выборы нового президента. Полномочия нынешнего спикера ЕП, представителя Италии Антонио Таяни, истекают уже в этом месяце.

По итогам обсуждения будут выбраны кандидаты на этот пост, 3 июля состоится первый раунд голосования.

Кандидатов выдвигают политические группы или 20 депутатов. Для победы необходимо получить более половины голосов. Однако основная интрига держится вокруг другого, не менее важного назначения.

Наиболее влиятельной в европейской политике фигурой является глава Еврокомиссии. Сейчас этот пост занимает Жан-Клод Юнкер, его полномочия истекают 1 ноября. Под контролем председателя ЕК находится вся исполнительная власть, он же определяет направления работы комиссии и может инициировать принятие законов, обязательных для всех стран-членов.

Кандидата на этот пост назначает Европейский совет, то есть лидеры государств-членов Евросоюза. Затем его должен утвердить большинством голосов Европарламент. Однако процесс выбора кандидата на должность главы ЕК сразу не задался — лидеры достаточно долго не могли договориться между собой.

30 июня состоялся экстренный саммит в Брюсселе, политики планировали решить этот вопрос до того, как Европарламент начнет свою сессию. Однако им не удалось прийти к соглашению. Обсуждение продлилось почти сутки, политики заседали всю ночь. Это заседание побило рекорд по продолжительности — 20 часов.

Изначально проблема казалась решенной — в ходе саммита G20 президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры Евросоюза, договорились между собой, кто станет во главе ЕК.

Кандидатом был намечен министр нидерландский политик, первый заместитель главы ЕК и представитель социал-демократов, Франс Тиммерманс. При этом изначально планировалось, что пост достанется немецкому политику от консерваторов Манфреду Веберу, которого продвигала Ангела Меркель. Его кандидатуру утвердили консерваторы на съезде еще в 2018 году.

Однако на выборах в европарламент консерваторы выступили не очень хорошо, что стало большим минусом для Вебера в борьбе за пост главы ЕК.

Не подходит немецкий политик и под другой значимый критерий — наличие международного опыта. Главное достижение в карьере Вебера — пост лидера Европейской народной партии в Европейском парламенте. Кроме того, усиливать и без того большую роль Германии в европейской политике, учитывая ее внутренние проблемы, никто не желает.

Ангела Меркель, с одной стороны, хотела бы увидеть в кресле главы ЕК выходца из своей страны, однако поддерживать кандидата, не имеющего в рукаве козырей, она не могла.

Именно Макрон, который рассчитывает если не отнять лидерство Меркель, то хотя бы заполучить его после ухода канцлера с политической арены, стал продвигать других кандидатов. Париж предложил сразу несколько политиков — экс-министра иностранных дел Франции Мишеля Барнье, представительницы Дании, еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер и Франса Тиммерманса. Кандидатура последнего и стала предметом соглашения между Германией и Францией на полях саммита G20.

Однако если Макрон и Меркель и рассчитывали, что остальные лидеры примут их решение, то они просчитались. Причем канцлеру Германии пришлось столкнуться с сопротивлением ее же подопечных — немецких консерваторов.

Фигура Тиммерсанса, чья партия, кстати, не пользуется успехом в европейских странах, что тоже имеет значение, не устроила многих.

Страны Вишеградской группы категорически отказались слепо следовать договоренностям Макрона и Меркель.

«Нашей проблеме в переговорах на саммите — лишь одно имя. Вчера мы ясно заявили, что не хотим господина Тиммерманса в качестве председателя ЕК. Это была бы абсолютная катастрофа! — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. — Этот человек абсолютно неприемлем. Я не понимаю, почему за 21 час переговоров премьеры Франции, Испании, Голландии и Германии не были способны понять, что этот человек не может быть главой ЕК, потому что его избрание приведет к еще большему разделению ЕС, к еще большей разнице во взглядах между V4 и остальной частью ЕС».

Ту же причину, по которой Тиммерманс не должен занимать пост главы ЕК, называет и Варшава.

«Европа должна иметь таких кандидатов, которые способны объединять, способны вырабатывать консенсус, способны вырабатывать компромисс, — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Франс Тиммерманс не является кандидатом компромисса. Франс Тиммерманс является, конечно, кандидатом, который очень сильно разделяет Европу и не понимает Центральную Европу, Европу, которая освободилась от посткоммунистических проблем».

Надо сказать, что опыт Тиммерманса стал для него как преимуществом, так и помехой на пути к заветной должности.

Как первый зампред ЕК, он практически возглавил скандал между Варшавой и ЕС из-за польской реформы конституционного суда в 2017 году. Именно он ставил Польше сроки, в которые она должна была привести судебную реформу в порядок, и сыпал в ее сторону угрозами. Варшава, судя по всему, не забыла той истории.

Еще одним поводом для разногласий среди лидеров ЕС в очередной раз стал вопрос миграции.

В сентябре 2018 года Тиммерманс выступал с претензиями в адрес Будапешта, обвиняя Венгрию в нарушении демократических принципов, когда правительство страны отказалось следовать миграционной политике ЕС.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал помешать Евросоюзу выбрать на пост главы ЕК политика, который поддерживает миграцию и «не уважает Венгрию или страны Центральной Европы».

В Италии, где во главе правительства также стоят правые силы, тоже не поддержали кандидатуру Тиммерманса.

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По итогам выборов в ЕП националистические и популистские партии существенно увеличили свое представительство в Европарламенте. Правые силы точно не будут игнорировать свое право голоса при решении всех важных вопросов в Евросоюзе. Учитывая, что слово националистов стало гораздо весомее, не считаться с ними Макрону и Меркель будет сложнее. Кроме того, Рим, например, недоволен тем, что успех правых на выборах в Европарламент лидеры ЕС решили проигнорировать, выбирая кандидатуру на столь значительный пост.

Макрон, судя по всему, был не готов к столь откровенному сопротивлению. После заседания 1 июля он открыто выразил недовольство неспособностью Европейского совета договориться, намекнув, что некоторые лидеры защищают собственные интересы.

«Сегодня мы потерпели неудачу, это очень плохой имидж как для Совета, так и для Европы, — сказал Макрон журналистам. — Очевидно, что этот провал сводится к чьим-то персональным амбициям».

Впрочем, последние два дня показали, что расклад сил в европейской политике в перспективе может быть пересмотрен. Неспособность лидеров ЕС консолидированно и быстро договариваться — не что иное, как борьба за влияние и лидерство в Евросоюзе, которые и могут стать причиной еще большей разобщенности. Меркель и Макрон пытаются удержать власть в своих руках, параллельно с этим оспаривая лидерство друг друга, в то время как все громче о своих правах заявляют правые силы Европы.