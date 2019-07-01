Избавился от Климкина: что Зеленский делает в Канаде

Незадолго до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду премьер-министр этой страны Джастин Трюдо заявил, что встреча с новым украинским лидером для него — это возможность еще раз подчеркнуть «глубокую и историческую дружбу и общие ценности».

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Канада, действительно, связана с Украиной многолетними узами — здесь проживает значительная украинская диаспора. Согласно переписи 2016 года, среди жителей Канады почти 1,4 млн этнических украинцев. В настоящее время послом Канады на Украине служит этнический украинец Роман Ващук.

Правда, многие украинцы, живущие в Канаде, на прошедших этой весной президентских выборах голосовали за Петра Порошенко. Канадская пресса после избрания Зеленского была полна алармистских комментариев, суть которых сводилась к тому, что не имеющий политического опыта Зеленский «прогнется» перед Россией.

«Если победит Зеленский, я предсказываю, что желание России атаковать Украину существенно увеличится», — не много не мало заявлял в статье на сайте телекомпании CBC Сергей Мокренюк, эмигрировавший в Канаду после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Издание Canadian Press напоминает, что Канада стала первым государством Запада, которое признало Украину в 1991 году. Канада также выступила и поставщиком на Украину военной, логистической и экономической помощи на сумму $785 млн.

В марте 2019 года Оттава ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в результате которого украинские моряки были задержаны за незаконное пересечение российской границы. Персональные санкции были введены против 114 граждан РФ. Также ограничения затронули 15 российских компаний.

Для Зеленского эта поездка — возможность укрепить отношения и призвать местных предпринимателей инвестировать в украинскую экономику. Об этом он заявит во время участия в международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдет в Канаде. В ней примет участие немало бизнесменов из США, которые приедут, чтобы лично познакомиться с Зеленским.

Тут, правда, надо учитывать, что у Киева есть внешний долг перед Оттавой — он оценивается в $300 млн.

Для Трюдо же встреча с новым президентом Украины — возможность увеличить свой политический вес на международной арене, так как Канада традиционно находится на периферии мировой политики.

Например, канадский премьер встретится с Зеленским быстрее лидера соседних США Дональдом Трампом, и не исключено, что он поделится с ним своими впечатлениями. Отношения руководителей обеих стран в последнее время нормализовались после трений, связанных с вопросами торговли.

Трюдо и Зеленский лично не встречались, но украинский президент хорошо знаком с главой МИД Канады Христей Фриланд, которая родилась в семье выходцев из Украины. Ее мать Галина Хомяк с юности была активисткой феминистических движений и даже пробовала силы в политике как выдвиженец от Новой демократической партии. Фриланд хорошо знает украинский язык и не скрывает своей поддержки в адрес Киева. Правда, канадские журналисты нашли в ее прошлом темные моменты — дед по материнской линии Михайло Хомяк работал в пронацистском украинском издании на территории оккупированной Польши.

Стоит отметить, что во время встречи с Зеленским сразу после выборов, Фриланд сравнила украинского президента с канадским коллегой. «Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем», — рассказала она.

Речь шла о выборах 2015 года, когда Либеральная партия Трюдо с триумфом одержала победу над своими оппонентами. Правда, времена этой победы давно остались позади. В октябре в стране должны пройти парламентские выборы, на которых канадским либералам придется сложно. Опросы общественного мнения демонстрируют, что они значительно отстают от оппозиционных консерваторов.

Причина тому — общее разочарование канадцев в Трюдо, а также скандал со строительным конгломератом, который по касательной задел и самого премьера. Речь о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которая давала крупные взятки покойному ливийскому диктатору Муамару Каддафи. В конце февраля экс-генпрокурор страны Джоди Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу компании, чтобы спустить расследование на тормозах.

Прием украинского гостя будет для Трюдо возможностью отвлечься от перипетий канадской политики. Что же касается главы МИДа Фриланд, то со своим украинским визави Павлом Климкиным она не встретится.

Президент Украины не взял с собой главу МИД, с которым у него возник затяжной конфликт.

Как сообщил пресс-секретарь дипломата, в конференции по вопросам украинских реформ в Торонто поучаствует первый вице-премьер Украины Степан Кубив. Он возглавит киевскую делегацию.

Украинский премьер Владимир Гройсман уже открыто заявил, что хочет отправить в отпуск главу МИД страны Павла Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности после скандала с президентом страны. Зеленский ранее выразил недовольство тем, что Климкин не согласовывает с ним свои действия, и о его шагах он узнает из сводок новостей.

Сам Климкин заявил в понедельник, 1 июля, о решении уйти в «политический отпуск». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Эти слова могут быть косвенным свидетельством скорой отставки министра.