«Сдвинуть с места»: на кого хотят обменять Ярошенко

Россия предлагает США обменять российского летчика Константина Ярошенко, которого приговорили к 20 годам тюрьмы в Соединенных Штатах, на американцев, осужденных в России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

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Замминистра считает, что необходимо «сдвинуть с места хоть что-то». Тогда, отметил он, «позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым». В качестве одной из сфер, в которой возможно достигнуть этих результатов, он привел обмен летчика на американцев, заключенных в России.

«Мы призываем наших коллег <...>, освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права», — обратился Рябков к американским властям во время выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

В то же время он считает, что было бы неправильно производить обмен Ярошенко на подозреваемого в шпионаже Пола Уилана, которого задержали в прошлом году.

«Приговор Полу Уилану не вынесен, и мы должны воспринять эту ситуацию как элемент нормального следственного процесса. Здесь нет никакой политики, никаких увязок с чем бы то ни было еще в наших отношениях», — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что вопросы консульского доступа к Уилану решаются. Замминистра иностранных дел обратил внимание, что они рассматриваются «довольно оперативно», и работа российских структур не вызывала до сих пор никаких нареканий. Сама ситуация с заключением Уилана, по словам Рябкова, развивается согласно российскому законодательству.

«Поэтому обсуждать сейчас возможные обмены, отличающиеся от тех схем, которые мы уже предложили американцам, было бы неправильно. В контексте Ярошенко назывались и другие фамилии», — сказал Рябков, добавив, что американской стороне известны все варианты, связанные с обменом заключенных. Весь процесс, отметил он, происходил при помощи дипломатической переписки и контактов.

Однако, подчеркнул он, такого отклика, на который рассчитывает российская сторона «с учетом тяжести гуманитарного случая и всех обстоятельств, связанных с нахождением Константина Ярошенко в тюрьме», российские дипломаты не получили.

«Мы призывали бы американскую сторону решить ситуацию с Ярошенко на разумной, сбалансированной основе, не дожидаясь даже того, как господину Уилану будет вынесен приговор», — подчеркнул российский чиновник.

Отметим, что Константина Ярошенко арестовали в конце мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке сговора с целью доставки на территорию Соединенных Штатов крупной партии наркотиков. После задержания и выдвинутого американской стороной обвинения его перевезли в США.

В 2011 году российского летчика приговорили к 20 годам лишения свободы в тюрьме общего режима. Спустя пять лет апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В Верховный суд россиянин обращаться отказался сам.

Его адвокаты неоднократно утверждали, что в тюрьме к нему обращаются ненадлежащим образом. Из-за негуманного обращения и недостатка медицинского внимания у Ярошенко ухудшилось здоровье, отмечала защита. В то же время и сам осужденный россиянин жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Отметим, что в апреле этого года российское Министерство юстиции направляло ноту американским властям, чтобы Ярошенко отбыл остаток наказания в России. На подобный запрос в 2013 году был получен отказ, передает РИА «Новости».

В начале июня сообщалось, что российская сторона не получила ответ от минюста США, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин. «Ждем ответа американской стороны», — сказал чиновник в комментарии РИА «Новости».

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце прошлого года. Его обвиняют в шпионаже. Как сообщили в российской спецслужбе, его задержали с поличным во время шпионской акции. Согласно законодательству России, ему грозит от 10 до 20 лет.

Брат задержанного уроженца Канады говорил, что Пол приезжал в российскую столицу на свадьбу к другу. В то же время, согласно озвученным в суде данным, Уилан посещает Москву с 2007 года. Между тем, подробности дела не раскрываются из-за секретности.