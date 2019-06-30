Боевое крещение: секретарь Трампа подралась с корейцами

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между журналистами, которая прошла во время встречи президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, передает CNN. По данным телеканала, представитель администрации президента получила несколько ушибов.

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Гришэм, как сообщают американские журналисты пострадала во время «хаотичных эпизодов», когда пресс-пул Белого дома и корреспонденты из Северной Кореи «проталкивались» в помещение, где проходили переговоры между лидерами стран. CNN со ссылкой на источник с места события отмечает, что пресс-секретарь американского лидера участвовала в «полноценной потасовке» с северокорейцами, в результате чего получила несколько травм.

Между тем южнокорейский телеканал YTN обнародовал кадры этого инцидента, на которых видно, как журналисты из КНДР пытаются оттолкнуть корреспондентов пресс-пула администрации Трампа, в том числе и Стефани Гришэм.

Тем временем один из американских репортеров отметил, что пресс-секретарь американского лидера пострадала не сильно. «Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы», — написал в твиттере журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.

Тем не менее, это не помешало Стефани Гришэм исполнять свои обязанности. Позднее, по информации CNN, она направляла репортеров к выходу из здания, где проходила встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Отметим, что в воскресенье, 30 июня, состоялась встреча лидеров США и КНДР. Встреча прошла на военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров. Туда же прибыл и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После обмена рукопожатиями и церемонии фотографирования главы государств провели переговоры в «Доме мира» в пункте Пханмунджом, в южной части демилитаризованной зоны. Это здание часто используется для межкорейских встреч.

Эти переговоры была первой в истории трехсторонней встречей лидеров этих стран. До этого президент США и глава КНДР общались вдвоем около 40 минут.

Сначала Трамп после участия в саммите «большой двадцатки», которая прошла в Осаке, отправился с визитом в Южную Корею. Однако после он написал на своей странице в твиттере пост с предложением провести в демилитаризованной зоне короткую встречу, чтобы «поздороваться и пожать руки». В ответ на это глава КНДР Ким Чен Ын согласился, отметив, что предложение Трампа стало для него «большой неожиданностью». Отметим, что фактически за несколько часов до встречи было неизвестно, состоится ли встреча, передает РИА «Новости».

Также Дональд Трамп стал первым американским президентом, который вступил на землю КНДР, когда пересек границу Северной Кореи по приглашению главы государства.

«Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давшие враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера», — отметил Ким Чен Ын на переговорах. Он отметил, что эта встреча показывает многим людям, что многое можно «изменить к лучшему». Лидер считает, что, если бы у него с Трампом не было «замечательных отношений», такую встречу нельзя было бы организовать.

«И в будущем такие замечательные отношения станут волшебной силой для преодоления трудностей и препятствий, создавая такие непредсказуемые вещи», — сказал глава КНДР на встрече с американским коллегой.

Переговоры длились около часа, после чего Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до военно-демаркационной линии.

После переговоров президент США сообщил, что договорился с северокорейским лидером создать специальные рабочие группы для выработки договоренностей.

«Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку», — сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что эти команды начнут работать в течение двух-трех недель, чтобы посмотреть, «могут ли они что-либо сделать». «Очень большие вещи, очень сложные, но не такие сложные, как некоторые думают», — отметил президент США.

По его словам, американской группой будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Кроме того, в нее войдет и госсекретарь Майк Помпео.

Американский лидер затронул и тему санкций. Он обратил внимание, что в дальнейшем хотел бы их отменить, однако пока они сохраняются.

«Я надеюсь снять эти санкции. Мне не нравится, что на эту страну наложены санкции. Я надеюсь, но санкции остаются», — сказал Трамп журналистам.