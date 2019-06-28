По святым местам: Гаврилов поедет в Грузию, несмотря на запрет

Депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, нахождение которого в кресле спикер грузинского парламента привело к международному скандалу и митингам в Тбилиси, закроют въезд в Грузию.

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«Мы его не впустим в страну», — приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Между тем, сам парламентарий надеется еще раз посетить Грузию в рамках российского закона «О паломничестве».

«Мы приняли закон «О паломничестве», и в рамках этого закона я хотел бы опробовать его, посетив Грузию, поездить по святыням местным»,

— признался член нижней палаты парламента.

Два дня назад в пресс-службе Ростуризма заявили, что в Грузии в настоящий момент находятся более 900 российских туристов, которые вернутся в Россию до 8 июля.

«В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года, согласно выписанным билетам», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в агентстве по туризму отметили, что с 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов. Общее же число россиян, заключивших туристические договоры после 8 июля и до конца года, составляет почти 4 тыс. человек.

Между тем, по данным аналитиков сервиса Ostrovok.ru, 61% опрошенных намерены добраться до Грузии. Из них 24% уверены, что СМИ преувеличивают возможную опасность для туристов, примерно 18% заявили, что не откажутся от тура и будут добираться до Грузии с пересадками.

17% респондентов планируют добираться до места назначения на автомобиле или поезде. Около 2% туристов отметили, что уже оплатили перелет и проживание и не хотят отменять поездку, чтобы не потерять деньги.

Беспорядки антироссийского характера в Тбилиси начались в четверг, 20 июня, когда оппозицию не утроило, что Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия МАП. Отметим, что на это международное мероприятие, которое проходило в стенах грузинского парламента, приехали более 20 делегаций из разных стран.

В ходе митинга депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» прервали Гаврилова и

потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось около 10 тыс. активистов, требовавших от ряда чиновников выйти в отставку. В результате спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность на фоне беспорядков в Тбилиси.

В результате столкновения с полицейскими пострадали около 250 человек пострадали, в их числе 80 полицейских. Задержаны были более 200 протестующих. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, передает НСН.

Помимо этого, как отметил позднее Гаврилов, кто-то сообщил о нем «фейковую» информацию, которая прошлась по Грузии незадолго до прибытия российских представителей. Якобы Гаврилов участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии и Приднестровье.

При этом, по словам парламентария, он никогда не воевал. Если он и бывал на территории тех стран, где были боевые действия, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью, передает ФАН.

Вскоре Служба госбезопасности Абхазии (СГБ) ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией. Въезд иностранных граждан с территории Грузии был ограничен с 27 июня. Также был запрещен выезд жителей Абхазии в Грузию. По словам СГБ,

данные меры введены из-за проходящих в Грузии протестов, которые затрагивают государственность Абхазии.

«Службой государственной безопасности Республики Абхазия разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования», — добавили в СГБ.

Стоит отметить, что Москва указала на нелепость причины для массовых митингов и допустила заведомую спланированность антироссийских акций, для которых кресло спикера использовалось лишь как повод. При этом даже в самой Грузии отнюдь нет единства относительно того, что в реальности стало причиной народных выступлений.

Например, артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что конфликт был специально создан определенными высокопоставленными представителями властей Грузии. Он признал, что сама российская делегация на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия не пыталась занять кресло спикера.