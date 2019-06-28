«Зеленский на сцене?» Почему президент не занимается пленными

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником для президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией, передает ТАСС.

«Я никогда не был и не буду посредником Зеленского», — сказал украинский парламентарий в аэропорту Минска.

Отметим, что в пятницу, 28 июня, в этом городе власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по просьбе Медведчука в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных.

Реклама

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Медведчуку удалось договориться с властями ДНР и ЛНР. «Главе политсовета нашей партии [«Оппозиционная платформа — За жизнь»] удалось освободить несколько наших людей [граждан Украины], находящихся в плену ЛНР и ДНР», — сказал Рабинович в эфире канала «112».

Как сказал сам Медведчук, он это сделал, так как не увидел реальных действий по освобождению пленных от главы государства. «Я обратился к Леониду Ивановичу [Пасечнику] и к Денису Владимировичу [Пушилину], увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать [пленных] или проводить обмены», — сообщил Медведчук.

Он отметил, что последняя его встреча с Пушилиным состоялась на полях международного экономического саммита в Санкт-Петербурге 7 июня. Тогда он и обратился к нему «с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины», которых удерживали в ДНР и ЛНР. «Так как естественно, что подобный шаг, если бы он имел место... это был бы важный гуманитарный шаг со стороны Донецка и Луганска», — отметил Медведчук, комментируя встречу в Минске.

В четверг, 27 июня, украинский лидер Владимир Зеленский выразил удивление действиями Медведчука, отметив, что не понимает, почему вопрос обмена пленными поднимается только сейчас — перед выборами в Верховную раду, которые состоятся в конце июля.

«Это очень важный вопрос. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему понимается вопрос прекращения огня с его стороны только под выборы? Спросите его», — обратил на брифинге внимание журналистов Зеленский.

Он отметил, что никогда не общался с Медведчуком. «Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники [в вопросе обмена пленными]. Он [Медведчук] знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях», — цитирует Зеленского РИА «Новости».

В ответ на это заявление главы государства Виктор Медведчук отметил, что «реакция Зеленского [на эту передачу пленных] не дает возможности предполагать, что обмены продолжатся».

«Передача лиц не связана с выборами, утверждать об обратном — от лукавого», — считает парламентарий.

Отметим, что недовольство Зеленского передачей пленных не осталось незамеченным и в России. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что инициатива возникла из-за нежелания киевских властей вести прямой диалог с жителями Донбасса.

«Как, не понимает? Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил 10 дней назад после встречи с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном: «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами». Это дословно. А до него отказался [экс-президент Украины Петр] Порошенко», — вспомнила слова лидера Украины Захарова.

По ее мнению, из-за неготовности к прямым переговорам и «появились посредники». Захарова обратила внимание, что именно благодаря им «многие вернулись домой».

В то же время российский сенатор Алексей Пушков выразил в твиттере мнение, что президент Украины говорит странные вещи.

«Зеленский, может, был на сцене, когда Медведчук ставил вопрос об обменах и раз за разом призывал к переговорам. Не в курсе?» — написал российский сенатор.

Отметим, что ранее Виктор Медведчук подчеркивал, что продолжит переговоры по освобождению и обменам, в том числе и с Россией. По его словам, «возможно, будут односторонние передачи». Кроме того, он анонсировал и свое посещение Москвы для обсуждения этого вопроса.

«Да, собираюсь [в Москву], точные даты еще не знаю. Буду встречаться с теми, от кого зависит решение тех вопросов, по поводу которых езжу в Москву», — сказал он ТАСС.